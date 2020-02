Φενέρμπαχτσε: Ανεβαίνει ο Βέσελι, μαζί του και η Φενέρ (vid)

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπαιξε καταπληκτική άμυνα ενώ σούταρε με 43.5% στο τρίποντο και μοίρασε 17 ασίστ, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Γιαν Βέσελι.

Ο Τσέχος φόργουορντ μέτρησε 11 πόντους με 1/1 βολή, 5/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 λάθος, 2 κοψίματα, 6 κερδισμένα φάουλ και 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 25:34 που έμεινε στο παρκέ.

Δείτε τα highlights του Γιαν Βέσελι

