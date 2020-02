ΜακΚίσικ: H απώλεια, η φυλακή και η Cadillac που έγινε σπίτι του (vids)

Οι ατυχίες που «χτύπησαν» για ακόμα μια φορά τον Ολυμπιακό, αναγκάζουν τους υπεύθυνους της ομάδας να αλλάξουν τα σχέδια τους και να επενδύσουν στο καλύτερο που μπορούν να βρουν αυτή την εποχή.

Οι επιλογές δεν είναι πολλές και ο τραυματισμός του Βασίλη Σπανούλη αναγκάζει τον Ολυμπιακό να πάρει ακόμα έναν παίκτη για να καταφέρει να σταθεί αντάξιος στις υποχρεώσεις της φετινής σεζόν. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που βλέπει τις επιλογές του να μειώνονται, αφού η ατυχία για ακόμα μια φορά δεν αφήνει σε ησυχία τους «ερυθρόλευκους». Οι τραυματισμοί είναι πολλοί και εκείνος που έγινε κερασάκι σε μια πικρή τούρτα δεν είναι άλλος από εκείνος του αρχηγού του, που πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα χάσει το υπόλοιπο μέρος της σεζόν.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού είχε καταφέρει να εκτοξεύσει την απόδοση του, αλλά στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και βγήκε εκτός «μάχης». Κάπως έτσι έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Σακιέλ ΜακΚίσικ και η απόκτηση του από τους «ερυθρόλευκους» είναι γεγονός. Ο Αμερικανός έχει κάνει την πορεία του, έχει δείξει ότι έχει πολλά θετικά στοιχεία του στο παιχνίδι του, έχει περάσει πολλά και καλείται μέσα από λίγες ευκαιρίες να δείξει πράγματα και να κερδίσει και εκείνος μια εξέλιξη για την καριέρα του, στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Euroleague Greece γυρίζει τον χρόνο πίσω και σας συστήνει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, που έρχεται για να δώσει λύσεις και να βοηθήσει στην τελική προσπάθεια για μια θέση στην 8άδα της Euroleague.

Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1990 στην Ιντιάνα και δεν έχει περάσει μια εύκολη ζωή. Στο κολέγιο πέρασε πολλά, πριν ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του... ταξίδι, με τελικό προορισμό το υψηλότερο επίπεδο. Η μητέρα του ήταν φτωχή και τον μεγάλωνε μόνης της. Ποτέ δεν γνώρισε τον βιολογικό του πατέρα, ενώ η μητέρα του δούλευε για να υπάρχει ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι, αλλά υπήρχαν άλλα προβλήματα που είχαν να κάνουν με την καθημερινή επιβίωση του πιτσιρικά τότε.

Ο ΜακΚίσικ δεν άλλαζε ρούχα ή παπούτσια, πέρασε δύσκολα και αυτό τον έφερε σε λάθος διαδρομές. Η μητέρα του παντρεύτηκε ξανά, όταν εκείνος ήταν 12 ετών και μετακόμισε από την Ιντιάνα στο Σιάτλ. Ούτε αυτό πήγε καλά, η μητέρα του χώρισε και μετακόμισε και ο Σακιέλ έμεινε μόνος του να παλέψει για το μπασκετικό όνειρο του. Σε όλο αυτό ήρθε να προστεθεί και ο θάνατος του παιδικού του φίλου, που πυροβολήθηκε σε ένα πάρτι και από τότε τα πράγματα έδειχναν απίστευτα δύσκολα για εκείνον. Πήρε δρόμους που δεν θα έπρεπε και μοναδικό εφόδιο του για να ξεφύγει από μια ζωή που έμοιαζε προδιεγραμμένη ήταν το μπάσκετ και το ταλέντο του.

Έχει μπει αρκετές φορές στην φυλακή, μετά το λύκειο και οι αναμνήσεις έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ότι ήταν πολύ δύσκολες. Το μοναδικό του εφόδιο και η μοναδική του ευκαιρία να ξεφύγει από τον δρόμο που είχε πάρει ήταν το μπάσκετ. Αυτό είχε απαντήσει και στον δικαστή όταν για πολλοστή φορά τον είχε δει μπροστά του και του είχε πει, «τι θα κάνουμε με εσένα».

«Θυμάμαι ότι είχα ερωτηθεί από τον δικαστή τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Του απάντησα, θέλω να παίξω στο κολεγιακό Πρωτάθλημα. Ακόμη θυμάμαι το βλέμμα του», είχε πει ο ΜακΚίσιτς σε συνέντευξή του στους Seattletimes.

Κάπως έτσι καταστράφηκε η κολεγιακή καριέρα που ονειρευόταν κι ενώ μάλιστα είχε υπογράψει στο North Idaho College το οποίο θεωρείται από τα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μόνο που δε χρειάστηκε να ταξιδέψει στο Idaho. Η ποινή του δικαστηρίου περιλάμβανε τρεις μήνες φυλάκισης και αυστηρή επιτήρηση για δύο χρόνια. Συνεπώς, ήταν υποχρεωμένος να παραμείνει στο Σιάτλ. Γι’ αυτόν τον λόγο δε θα ξεχάσει ποτέ την 6η του Ιούλη (2009). Το πρόγραμμα επιτήρησης στο οποίο υποβλήθηκε ήταν ό,τι πιο αυστηρό θα μπορούσε να βιώσει. Ήταν χειρότερα από φυλακή. «Καμιά φορά κοιτάω τους ώμους μου και αναρωτιέμαι πώς τα έβγαλα πέρα. Δεν είχα άλλη επιλογή. Ή θα άλλαζα ή θα περνούσα τη ζωή μου στη φυλακή», είχε πει.

Όταν βγήκε από την φυλακή βρήκε μια θέση στο Edmonds Community College στο Σιάτλ, αλλά δεν μπορούσε να βάλει το πραγματικό του όνομα γιατί ήξερα ότι δεν θα γινόταν δεκτός. Για δύο χρόνια έμενε σε φίλους του και δεν είχε μόνιμο σπίτι, δεν μπορούσε να βρει δουλειά, κοιμόταν σε καναπέδες φίλων του, όταν ο τελευταίος έμαθε για την φυλακή και τον έδιωξε από εκεί.

Ο ΜακΚίσιτς, όπως αναλύει το foxsports.com στο αφιέρωμα που του είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια, περνούσε εξαιρετικά δύσκολα. Όταν βρέθηκε στον δρόμο μαζί με ακόμα έναν φίλο του, που είχε κατηγορηθεί για την ίδια ληστεία, πέρασε το μεγαλύτερος μέρος του καλοκαιριού σε μια Cadillac όπου κοιμόταν, με προφανείς δυσκολίες για έναν παίκτη με το μέγεθος του. Εκεί έπιασε πάτο και σκέφτηκε ότι «κατάφερε» να είναι σε χειρότερη θέση από εκείνη που ήταν όταν βρέθηκε στο κελί.

Άρχισε να αντιδρά σε ότι συμβαίνει και να παίρνει τα... πάνω του. Ο Σακιέλ έκανε δύο δουλειές κάθε μέρα και βρήκε μέρος να ζήσει, ενώ είχε εκτοξεύσει του αριθμούς του στο κολέγιο της κοινότητας. Έκανε μόνος του ένα βίντεο με highlights και μπήκε στο google για να βρει έναν βοηθό προπονητή, ώστε να του στείλει σε μέιλ το βίντεο του, κάτι που έκανε πάνω από 100 φορές.

Βρήκε το μονοπάτι που ήθελε και βροντοφώναξε δυνατά την ιστορία του για να την ακούσουν κι άλλοι και να πάρουν δύναμη. Πέρασε πάρα πολλά για να πάρει εισιτήριο στο χέρι το ταλέντο του και να αποκτήσει μια ευκαιρία στο μπάσκετ. Η περιγραφή της ιστορίας του, με λίγα δικά του λόγια είναι όλα όσα πρέπει να ξέρει κάποιος για τον Σακιέλ.

«Άφησα το λύκειο, το κολέγιο και επέστρεψα, έχασα τον καλύτερο μου φίλο. Είχα βία μέσα στο σπίτι μου. Μου αρέσει που αν μπόρεσα εγώ να ξεπεράσω όλα αυτά, νιώθω ότι υπάρχουν ένα εκατομμύρια παιδιά εκεί έξω, που αν ακούσουν την ιστορία μου, μπορούν να σκεφτούν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν θα αλλάξει τους πάντες, αλλά αν ένας μου στείλει και μου πει ότι τον βοήθησα να αλλάξει την ζωή του, αξίζει. Είναι καλό συναίσθημα. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία ακόμα».

Σήμερα 6 χρόνια μετά από το άρθρο που έκανε γνωστή την ιστορία του στον κόσμο, ο ΜακΚίσικ ανέβηκε όλα τα σκαλιά που χρειαζόταν, για να βρει μια... χαραμάδα και να τρυπώσει στον κόσμο της Euroleague, έστω και με περιορισμένο χρόνο. Το ταξίδι για την Ευρώπη ξεκίνησε το 2015, μετά από την συμμετοχή του στο ντραφτ, στην οποία δεν επιλέχθηκε και πρώτος του προορισμός ήταν η Ιταλία και η Πέζαρο. Εκεί έμεινε μόλις μερικούς μήνες, πριν ψάξει την τύχη του στον Νότια Κορέα, έχοντας καλούς μέσους όρους.

Έτσι τον Ιούνιο του 2016, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπουσάκ Σπορτίφ στην Τουρκία και άρχισε να... τραβά πάνω του τα βλέμματα και να κάνει την ιστορία του γνωστή και στην Ευρώπη. Κάπως έτσι ήρθε και η μεταγραφή του στην Γκραν Κανάρια το 2017, όπου έκανε και ντεμπούτο στο Eurocup, όπου συνολικά έχει 6 παιχνίδια και 7.2 πόντους κατά μέσο όρο. Μετά από διαφωνία που είχε με τον προπονητή έμεινε ελεύθερος, πριν δοκιμάσει το ρωσικό πρωτάθλημα, αλλά και πάλι για λίγο.

Η φετινή σεζόν τον βρήκε στην Μπεσίκτας, με την οποία είχε μερικές εντυπωσιακές εμφανίσεις, όπου μετρούσε 16.6 πόντους κατά μέσο όρο στο Champions League και 17.6 πόντους στο πρωτάθλημα, έχοντας στο ενεργητικό του και μια σπουδαία εμφάνιση κόντρα στην Εφές. Από εκεί έμεινε ελεύθερος πριν από μερικές ημέρες και έρχεται στον Ολυμπιακό και θα έχει την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο στην Euroleague και ίσως να γίνει και καθοριστικός στην προσπάθεια που κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» να βρουν μια θέση στους κορυφαίους 8. Η νίκη επί της ΤΣΣΚΑ έχει αναπτερώσει ηθικό και ελπίδες και όσο περισσότεροι παίκτες υπάρχουν σε αυτή την δύσκολη στιγμή, τόσες περισσότερες οι επιλογές και οι λύσεις για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που έχει και τρομερή «ευστοχία» στους ξένους που επιλέγει.

Ο παίκτης στην επίσημη σελίδα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης χαρακτηρίζεται ως σμολ φόργουορντ, με ύψος 1.96'' και έχει μερικές σπουδαίες εμφανίσεις με την τουρκική ομάδα, με κορυφαία να είναι αυτή κόντρα στην Νεπτούνας με 27 πόντους και 4 ασίστ, ενώ για το ελληνικό κοινό κόντρα στον ΠΑΟΚ είχε στο πρώτο ματς 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Φέτος, έδειχνε στην καλύτερη φάση της καριέρας του και με μεγάλες εμφανίσεις στα ευρωπαϊκά παρκέ, ψάχνει την ευκαιρία να δείξει αν μπορεί να σταθεί σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο.

Έχει ταλέντο που δεν χωρά αμφισβήτησης και αρκετά χρόνια ψάχνει το μονοπάτι που θα τον φέρει στο κορυφαίο επίπεδο. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια λύση άμεσα και ο ΜακΚίσικ έχει μάθει να αρπάζει την παραμικρή ευκαιρία από τα μαλλιά. Αυτό αναμένεται να κάνει και τώρα, αφού οι αγωνιστικές που απομένουν είναι η ευκαιρία του να δείξει τι αξίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Το κενό μιας εβδομάδας που υπάρχει στην Euroleague δίνει χρόνο και ευκαιρία για προπονήσεις και το παιχνίδι με την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ δίνει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να αλλάξει τα δεδομένα του.

