Ο Σέρβος φόργουορντ έκλεψε τη μπάλα από τον Ράις που ήταν τελείως αφηρημένος και δεν είχε πρόβλημα να φτάσει στο εμφατικό κάρφωμα.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση.

Lift off for @kkcrvenazvezda!



Dejan Davidovac with the Steal and SLAM!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/PmOF2eYCCR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2020