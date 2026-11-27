Η Βίρτους Μπολόνια αποχαιρετά το PalaDozza με sold out και θα μπει στο νέο της γήπεδο.

Ένα ιστορικό γήπεδο κλείνει τις πύλες του. Η Βίρτους θα παίξει το τελευταίο της εντός έδρας ματς στο PalaDozza κόντρα στην Παρτίζαν, στις 3/12 και στη συνέχεια θα μετακομίσει στο νέο της γήπεδο.

Μάλιστα οι Ιταλοί ανακοίνωσαν sold out για την αναμέτρηση, θέλοντας να αποχαιρετήσουν όπως πρέπει το γήπεδο που έγραψαν μεγάλες στιγμές στην ιστορία τους.

Το νέο γήπεδο της Βίρτους ονομάζεται Unipoll Hall και έχει χωρητικότητα 11.000 θέσεις. Στις 11 Δεκέμβρη θα παίξουν για πρώτη φορά στο νέο τους γήπεδο απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague.