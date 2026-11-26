Ο Παντελής Μπούτσκος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τα απίστευτα ψυχικά αποθέματα των παικτών του Ολυμπιακού που έφεραν τη νίκη ενάντια στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet, ο Παντελής Μπούτσκος εξήρε το πόσο ενωμένο γκρουπ έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός, βασιζόμενος στην ομοιογένεια και τη χημεία που βγάζουν οι «ερυθρόλευκοι» μέσα και έξω από το παρκέ.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ήταν απίστευτα τα ψυχικά αποθέματα. Το πόσο συμπαγές είναι το γκρουπ, το πόσο ενωμένο είναι, το πώς οι ηγέτες έχουν θέσει τον τόνο, το πόσο συγκεντρωμένοι είναι στη δουλειά τους, άσχετα με το τι γίνεται στον περίγυρο ή το παρασκήνιο, είναι πραγματικά σπουδαίο».

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