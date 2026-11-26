Ο Γιώργος Κούβαρης μίλησε στο σημερινό (26/11) Gazz Floor σχετικά με τις μεταγραφές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.

Στο σημερινό (26/11) Gazz Floor, συζητήθηκαν οι ενδεχόμενες μεταγραφές του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με τον Γιώργο Κούβαρη να δηλώνει συγκεκριμένα πως θα γίνουν μεταγραφές για λόγους ασφαλείας κατά την άποψη του.

Το σκεπτικό πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι σαφές, καθώς σε μια τόσο απαιτητική και μεγάλη σε διάρκεια σεζόν, οι τραυματισμοί αποτελούν πάντα έναν υπαρκτό κίνδυνο. Εάν προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα σε βασικό παίκτη, οι διαθέσιμες λύσεις ενδέχεται να μην επαρκούν, δημιουργώντας σημαντικά κενά στο ρόστερ. Επομένως, η ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική στην τελική ευθεία της χρονιάς.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, ίσως σημαντικότερο από οποιαδήποτε νέα προσθήκη είναι να καταφέρει η ομάδα να αποκτήσει συνοχή, κατά τη γνώμη του. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πρώτα να δέσει ως σύνολο και στη συνέχεια, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να εξετάσει τις κινήσεις που θα ενισχύσουν ουσιαστικά το ρόστερ του.