Μακρής στο Gazz Floor by Novibet: «Το +32 το οποίο έχει βγάλει ο Τζόσεφ είναι πραγματικά από άλλο γαλαξία»
Στην post game εκπομπή Gazz Floor by Novibet, ο Στέφανος Μακρής ανέλυσε τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ και την εντυπωσιακή επίδοση του Κόρι Τζόζεφ, που μοιάζει να προέρχεται από άλλον γαλαξία ή, μάλλον, από άλλη ήπειρο, εκείνη του μαγικού κόσμου του NBA.
Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η Χάποελ προκάλεσε τον Τζόζεφ να πάρει κάποια σουτ και εκείνος το έκανε χωρίς δισταγμό. Είναι σουτέρ ημέρας, αλλά στη μέρα του θα τα βάλει όλα. Μιλάει η εμπειρία χρόνων, εμπειρία από το NBA, είναι πρωταθλητής του NBA».
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