Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Δεν περιμέναμε ο Ολυμπιακός να φτάσει τόσο βαθιά στο ρόστερ του και να είναι πρώτος»
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης (25/11) μία μαγική εμφάνιση κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, επικρατώντας άνετα με 104-79 σε ένα βράδυ που ο Κόρι Τζόσεφ ντύθηκε... Κάρι και ανέβηκε μόνος πρώτος στη βαθμολογία της διοργάνωσης.
Το εντυπωσιακό γεγονός ωστόσο είναι το ότι οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στη κορυφή, παρά τις πολλές απούσιες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τόσο σε επίπεδο τραυματισμών, όσο και σε θέματα εξωαγωνιστικά.
Μάλιστα, για να φτάσουν οι Πειραιώτες σε αυτά τα αποτελέσματα χρειάστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας να κοιτάξει στο... βάθος του πάγκου του και να δώσει χρόνο και ρόλο σε παίκτες που ίσως να είχαν μείνει πίσω στο ροτέισον.
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Αυτό τόνισε και ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Δεν περιμέναμε ο Ολυμπιακός να φτάσει τόσο βαθιά στο ρόστερ του και να είναι πρώτος».
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