O Δημήτρης Ιτούδης ανέλαβε την ευθύνη της ήττας της ομάδας του από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον δρόμο των νικών, φτάνοντας σε μία ακόμη, κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Αντιμετώπισε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Sunel Arena και με τους Τζόσεφ, Βεζένκοβ και Φουρνιέ να ξεχωρίζουν, πήρε τη νίκη με 104-79. Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και τόνισε πως ήταν η χειρότερη ήττα που έχει κάνει η ομάδα του στη Euroleague, ενώ ανέλαβε την ευθύνη.

Aναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η εικόνα της ομάδας στο 4ο δεκάλεπτο είναι ανεξήγητη, όλος ο τρόπος που έπαιξε η ομάδα στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Στην τρίτη περίοδο ήμασταν κοντά. Δημιουργήσαμε κάποια προβλήματα στον Ολυμπιακό, αλλά δεν κάναμε το ίδιο στο 4ο δεκάλεπτο. Οι 52 πόντοι από τον Ολυμπιακό ήταν από δικά μας λάθη.

Δεν μπορείς να νικήσεις με 21 λάθη σε αυτό το γήπεδο. Οι έξι πόντοι ήταν στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ζητούμε συγγνώμη στους φιλάθλους. Στο 3ο δεκάλεπτο, η εικόνα μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε στο 4ο δεκάλεπτο και να είμαστε μαζί.

Παίξαμε εναντίον μιας ποιοτικής ομάδας με πολύ μεγάλη ομαδική προσπάθεια, αλλά, με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί μετά τη διακοπή, γιατί έχουμε πολλούς τελικούς. Πρέπει να είμαστε μαζί.

Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Ήμασταν προετοιμασμένοι για τον Τζόσεφ. Όταν δεν έπαιζε, κάναμε ένα 12-2, ήμασταν μπροστά, περιμέναμε ότι θα υπάρχει η αντίδραση. Είχαμε τις δυνατότητες να είμαστε στο ματς. 21 λάθη είναι πολλά. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση για όλους μας. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Έχουμε ξαναβρεθεί κάτω στο σκορ με πολλές καλές ομάδες, αλλά πάντα επιστρέφαμε.

Μεγάλο κίνητρο υπήρχε και σήμερα, αλλά ακριβώς για τον λόγο που ήμασταν προετοιμασμένοι. Όταν κάνεις τόσα λάθη και οι αντίπαλοι σκοράρουν από τα δικά σου λάθη, δημιουργείται το πρόβλημα. Δυστυχώς, δεν ήταν καλή η εικόνα μας. Θα πρέπει να βγεις έξυπνος από αυτό. Ήταν η ντροπή η αντίδρασή μας, αναλαμβάνω την ευθύνη και θα το χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα να έχουμε να βλέπουμε. Ίσως είναι η χειρότερη ήττα που έχουμε κάνει στην EuroLeague.

Θέλουμε να είμαστε στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ και να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί εκεί. Έχουμε κακές εμφανίσεις και ήττες, όλες οι ομάδες κάνουν, αλλά προφανώς τέτοιες εμφανίσεις δεν μας δείχνουν ότι είμαστε ικανοί να μπούμε στα πλέι οφ. Το μυαλό μας είναι πώς θα αντιδράσουμε σε αυτές τις καταστάσεις, όπως το έκανε ο Ολυμπιακός. Παίξαμε μπάσκετ για 30 λεπτά, όχι για 40. Ο Ολυμπιακός, όπως και άλλες ομάδες, στέλνουν μηνύματα στις άλλες ομάδες και εργάζονται για τον εαυτό τους.

Όσον αφορά τις δυσκολίες, η Χάποελ έχει στο αεροπλάνο, ναι, έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν είναι δικαιολογία για το σημερινό παιχνίδι.

Σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα επιστρέψουμε τη βάση στο Τελ Αβίβ και θα προστεθούν περισσότερες ώρες στο αεροπλάνο, αλλά δεν είναι το μόνο που πρέπει να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή»