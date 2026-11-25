Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Συνέχεια στις νίκες για τον φορμαρισμένο Ολυμπιακό. Οι πρωταθλητές Ευρώπης πήρανε τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ με 104-79 στη Sunel Arena, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague και πλέον είναι μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας, με ρεκόρ 11-3.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετράει τέσσερις διαδοχικές ευρωπαϊκές νίκες και θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα. Για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη εντός έδρας υποχρέωση.

Την Παρασκευή (04/12), οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τη Βιλερμπάν στα Άνω Λιόσια, με στόχο τη 12η φετινή τους νίκη. Το τζάμπολ στην αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 21:15.