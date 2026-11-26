Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Ολυμπιακός έκανε τη Χάποελ να φαίνεται μικρή ομάδα»
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης (25/11) μία μαγική εμφάνιση κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, επικρατώντας άνετα με 104-79 σε ένα βράδυ που ο Κόρι Τζόσεφ ντύθηκε... Κάρι.
Πέρα από τον Καναδό γκαρντ, εξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποίησαν επίσης οι Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ, το επιθετικό... κρεσέντο των οποίων οδήγησε τους Ερυθρόλευκους σε ένα εύκολο βράδυ, κάνοντας τον αντίπαλο τους να φαίνεται ανήμπορος.
Σε αυτό ακριβώς στάθηκε και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος στο Gazz Floor by Novibet, αναφέρθηκε εκτενώς στα σπουδαία κατορθώματα των Πειραιωτών, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε τη Χάποελ να φαίνεται «μικρή ομάδα».
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«Δηλαδή, σήμερα κερδίζει, κάνει τη Χάποελ να φαίνεται μικρή ομάδα. Μια ομάδα που έχει [δυσνόητο] στην EuroLeague. Δηλαδή, σήμερα φαίνεται λες και είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει αυτό το μπάτζετ και αυτούς τους παίκτες», ήταν τα λόγια του άλλοτε φοργουορντ του Παναθηναικού.
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