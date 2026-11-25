Ιτούδης: «Ήταν ντροπή ο τρόπος με τον οποίο τα παρατήσαμε»
Ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τον Ολυμπιακό, στάθηκε στο κακό τέταρτο δεκάλεπτο που έκανε η ομάδα του και της στέρησε τη νίκη.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως ήταν ντροπή ο τρόπος με τον οποίο παράτησε τον αγώνα η Χάποελ.
Αναλυτικά:
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«Μιλήσαμε για τα λάθη, τα οποία μας κόστισαν πολύ. Θα μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλύτερα στην τέταρτη περίοδο. Ήταν ντροπή ο τρόπος με τον οποίο τα παρατήσαμε. Με 21 λάθη, απλώς δεν μπορείς να κερδίσεις εδώ».
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