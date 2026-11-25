Τζόσεφ:Η καλύτερή του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα» κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ
Τα έκανε όλα ο Κόρι Τζόσεφ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.
Ο Καναδός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» πέτυχε την καλύτερή του εμφάνιση με την ομάδα του Πειραιά, ολοκληρώνοντας το ματς με 27 πόντους.
Συγκεκριμένα ο Τζόσεφ είχε 27 πόντους (5/7 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 2/2 βολές),1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
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Μάλιστα πέτυχε career high από το πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας 14 πόντους.
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