Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ: «Παρών» στη SUNEL Arena ο Ποκουσέβσκι
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Στη SUNEL Arena βρίσκεται ο Αλεξέι Ποκουσέβσκι, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Το ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ θα παρακολουθήσει από κοντά στη SUNEL Arena ο Αλεξέι Ποκουσέβσκι.
Ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε στο γήπεδο των Άνω Λιοσίων, προκειμένου να δει δια ζώσης την προσπάθεια των Πειραιωτών, κόντρα στην ομάδα του Ιτούδη.
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Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🔴🙌 Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι, βρίσκεται στην Sunel Arena για την αναμέτρηση των ερυθρόλευκων με την Χάποελ Τελ Αβίβ #OlympiacosBC https://t.co/kjRoaKpRIw— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 25, 2026
@Photo credits: INTIME
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