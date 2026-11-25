Στη SUNEL Arena βρίσκεται ο Αλεξέι Ποκουσέβσκι, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ θα παρακολουθήσει από κοντά στη SUNEL Arena ο Αλεξέι Ποκουσέβσκι.

Ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε στο γήπεδο των Άνω Λιοσίων, προκειμένου να δει δια ζώσης την προσπάθεια των Πειραιωτών, κόντρα στην ομάδα του Ιτούδη.

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