Η Παρί είναι η πιο «καυτή» ομάδα της EuroLeague, με τους Γάλλους να μετρούν επτά συνεχόμενες νίκες με κυριαρχικό μπάσκετ.

Τι και αν γι' ακόμη μια χρονιά είχε πολλές αλλαγές... Τι και αν ο Μαξίμ Λεφέβρ ανέλαβε φέτος τα ηνία... Τι και αν ξεκίνησε με 1-6 τη σεζόν... Η Παρί παρέσυρε και την... Μπεσίκτας (88-76) στο πέρασμά της, σημειώνοντας την έβδομη διαδοχική νίκη της στη EuroLeague και βελτίωσε το ρεκόρ της στο 8-6, παίζοντας πανέμορφο μπάσκετ και προσεγγίζοντας ή ξεπερνώντας τους 100 πόντους σχεδόν σε κάθε ματς.

Most in-form team in the league 📈 @ParisBasketball I #EveryGameMatters https://t.co/3xi9YcP0Zh November 24, 2026

Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας ξεκίνησε δυσοίωνα τη χρονιά, καθώς πέραν του απόλυτου ηγέτη της, Ναντίρ Ιφί, δεν παρουσίαζε κάτι ιδιαίτερα θελκτικό στο ρόστερ της και στην αγωνιστική της εικόνα. Η μόλις μια νίκη σε επτά αγώνες στη διοργάνωση έφερε... γκρίνια και οι περισσότεροι θεώρησαν πως ο σύλλογος της «Πόλης του Φωτός» θα είναι... σάκος του μποξ. Κι όμως, η... παρέα του Ιφί γύρισε τον διακόπτη για τα... καλά και αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο «καυτό» κυκλοφορεί στη EuroLeague.

Ο Ιφί την οδηγεί

Ο 24χρονος Γάλλος γκαρντ, Ναντίρ Ιφί, είναι γι' ακόμη μια σεζόν ο απόλυτος ηγέτης των Παριζιάνων, ειδικά και μετά τη φυγή του Ρόμπινσον για την Μπαρτσελόνα. «Clutch», «ιθύνων νους» και «μαέστρος» της ομάδας του, την έχει πάρει από το... χέρι στο εντυπωσιακό σερί που τρέχει. Ο Λεφέβρ τον έχει πλαισιώσει με ένα ρόστερ που του ταιριάζει και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ο Ιφί κάνει καταπληκτική σεζόν με 20.4 πόντους, 4.2 ασίστ, 2.5 ριμπάουντ, 1.1 κλέψιμο και 19.6 PIR κατά μ.ό σε 25:21 λεπτά συμμετοχής κατά μ.ό, σε 11 αγώνες στη σεζόν ως τώρα.

Ο Ρόντεν... υπαρχηγός

Ο Τζάρεντ Ρόντεν διανύει τη δεύτερη χρονιά του στο Παρίσι και στο... πλευρό του Ναντίρ Ιφί αποτελεί τον δεύτερο «πόλο έλξης» για το σύνολο του Λεφέβρ. Ο 27χρονος Αμερικανός είναι καταλυτικός στο σερί των Γάλλων και βοηθά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Για την ώρα μετρά 13.4 πόντους, 1.7 ασίστ, 3.2 ριμπάουντ, 0.8 κλεψίματα και 10.2 PIR σε 21:05 κατά μ.ό, σε 12 αγώνες.

Ο Ετιέν συμπληρώνει το «Big 3»

Ο Τάισον Ετιέν μετακόμισε φέτος στο Παρίσι και η επιρροή του στο παιχνίδι της γαλλικής ομάδας είναι έκδηλη. Η ευστοχία του από κοντινή και μακρινή απόσταση, ανοίγει την άμυνα των αντιπάλων, κάτι που είναι ευχής έργον για τους «δαιμόνιους» περιφερειακούς του Λεφέβρ. Έχει οργανωτικά skills, αν αποφασίσει να δει γήπεδο και είναι σημείο αναφοράς στο 7/7 των πρωτευουσιάνων. Μετρά 13.2 πόντους, 2.2 ασίστ, 1 ριμπάουντ. 0.5 κλεψίματα και 7.1 PIR σε 19:41 λεπτά συμμετοχής, έπειτα από 12 ματς ως τώρα.

Οι επτά διαδοχικές νίκες της Παρί: