Γιασικεβίτσιους: «Μετά το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, 4-5 παίκτες πήγαν απευθείας στο νοσοκομείο...»
Μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Μπαρτσελόνα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αποκάλυψε στις δηλώσεις του πως η ομάδα του αντιμετώπισε πολλά προβλήματα.
Συγκεκριμένα όπως τόνισε ο Λιθουανός τεχνικός, μετά το ματς με την Μπεσίκτας τέσσερις παίκτες του και όλο το προπονητικό επιτελείο μπήκαν στο νοσοκομείο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:
«Έχουμε αντιμετωπίσει απίστευτα πολλά προβλήματα στην ομάδα την τελευταία εβδομάδα, εξαιτίας μιας πολύ έντονης ίωσης.
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Παιδιά πηγαινοέρχονται στο νοσοκομείο. Μετά το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, 4-5 παίκτες πήγαν απευθείας στο νοσοκομείο. Το ίδιο συνέβη και με ολόκληρο το προπονητικό επιτελείο...Όσο για το παιχνίδι του Σέιβον Σιλντς... πήρε την ομάδα στις πλάτες του».
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