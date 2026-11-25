Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Μπαρτσελόνα, αποκάλυψε πως οι παίκτες του μπαινόβγαιναν στο νοσοκομείο λόγω ίωσης.

Μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Μπαρτσελόνα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αποκάλυψε στις δηλώσεις του πως η ομάδα του αντιμετώπισε πολλά προβλήματα.

Συγκεκριμένα όπως τόνισε ο Λιθουανός τεχνικός, μετά το ματς με την Μπεσίκτας τέσσερις παίκτες του και όλο το προπονητικό επιτελείο μπήκαν στο νοσοκομείο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:

«Έχουμε αντιμετωπίσει απίστευτα πολλά προβλήματα στην ομάδα την τελευταία εβδομάδα, εξαιτίας μιας πολύ έντονης ίωσης.

Παιδιά πηγαινοέρχονται στο νοσοκομείο. Μετά το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, 4-5 παίκτες πήγαν απευθείας στο νοσοκομείο. Το ίδιο συνέβη και με ολόκληρο το προπονητικό επιτελείο...Όσο για το παιχνίδι του Σέιβον Σιλντς... πήρε την ομάδα στις πλάτες του».