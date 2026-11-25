Χέιζ-Ντέιβις: Αποκάλυψε τη συμφωνία του με τον Ομπράντοβιτς εάν ο Παναθηναϊκός νικούσε τη Βαλένθια
Όπως και πέρυσι στο Game 2 των Playoffs, έτσι και τώρα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξέρανε την Βαλένθια με Buzzer Beater για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στην Ισπανία με 83-86.
Ο Αμερικανός φόργουορντ στις δηλώσεις του μετά το νικητήριο καλάθι αποκάλυψε τη... συμφωνία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Αναλυτικά
«Ήταν ωραίο που κατάφερα να κρίνω το παιχνίδι με το σουτ μου, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα που παίζει με τρομερό ρυθμό. Μερικές φορές, όταν δουλεύεις σκληρά, η τύχη σε βοηθάει και ευτυχώς σήμερα ήταν με το μέρος μας.
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Είναι απλώς ένα παιχνίδι. Το περσινό είναι περσινό, δεν κρίνεται κάποιο τρόπαιο.
Ο Ζέλικο μου είπε ότι αν κερδίσουμε, θα μπορέσω να πάρω περισσότερες ημέρες ρεπό. Εγώ, πάντως, κράτησα τη συμφωνία μου. Τα λέμε τον Δεκέμβριο!»
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