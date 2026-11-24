Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε το δικό του σχόλιο μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια.

Με ένα ασύλληπτο buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Φιλοξενήθηκε από τη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague και επικράτησε με 86-83.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε το δικό του σχόλιο για τη νίκη του Παναθηναϊκού, το τελευταίο play της ομάδας, αλλά και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Ομπράντοβιτς είπε

«Η τύχη ήταν με το μέρος μας απόψε. Καλό παιχνίδι, Πιστεύω ότι για πολλά λεπτά παίξαμε καλό μπάσκετ, είχαμε μομέντουμ, αλλά η Βαλένθια μπόρεσε να επιστρέψει, κυρίως χάρη στα λάθη μας επιθετικά.

Είναι καλή ομάδα, παλεύουν μέχρι το τέλος. Πριν από το παιχνίδι προετοιμαστήκαμε για αυτό, αλλά πολλές φορές, το παιχνίδι είναι δύσκολο να το εξηγήσεις πολλές φορές όπως εξελίσσεται.

Δεν ήταν μόνο το σουτ του Νάιτζελ, ήταν και καλή η πάσα του Φρανσίσκο. Τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα δεν είναι εύκολο να βγάλεις το play, αλλά η αντίδραση των παικτών ήταν εξαιρετική. Συγχαρητήρια σε αυτούς, αλλά συγχαρητήρια και στη Βαλένθια, γιατί παίζει εξαιρετικό μπάσκετ όλη τη σεζόν.

Ο Νάιτζελ δουλεύει πολύ, αυτός είναι και ο λόγος που σκόραρε».