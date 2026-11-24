Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εκτέλεσε ένα μεγάλο τρίποντο για να βάλει την υπογραφή του στο 11-0 του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο κόντρα στη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε τη Βαλένθια στη Roig Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να βάζει τη δική του υπογραφή σε ένα σημαντικό επιθετικό ξέσπασμα των «πρασίνων» στην τρίτη περίοδο.

Με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει μπροστά και να δίνει ώθηση στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα, βρίσκοντας την κατάλληλη στιγμή τον Έλληνα φόργουορντ στην περιφέρεια. Εκείνος εκτέλεσε από τα 6,75μ., ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο και έστειλε την ομάδα του στο +7 (57-64).

Αυτή ήταν η κατάληξη ενός συνολικού 11-0 σερί για το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που ανέβασε την έντασή του και πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης σε εκείνο το σημείο.