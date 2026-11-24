Ένα απίστευτο highlight χάρισε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με πάσα που θα ζήλευε και ο Μάτζικ Τζόνσον έχοντας για αποδέκτη τον Μουσταφά Φαλ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από τη Βαλένθια στη Roig Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να προσφέρει μία εντυπωσιακή στιγμή στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Ο Γάλλος φόργουορντ πήρε θέση στο χαμηλό ποστ και βρήκε με μία εξαιρετική no-look πάσα τον Μουσταφά Φαλ. Ο τελευταίος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, ολοκληρώνοντας τη φάση με ένα δυναμικό κάρφωμα.

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