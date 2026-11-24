Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Ασίστ από τον Γιαμπουσέλε που θα ζήλευε και ο Μάτζικ Τζόνσον!
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από τη Βαλένθια στη Roig Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να προσφέρει μία εντυπωσιακή στιγμή στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Ο Γάλλος φόργουορντ πήρε θέση στο χαμηλό ποστ και βρήκε με μία εξαιρετική no-look πάσα τον Μουσταφά Φαλ. Ο τελευταίος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, ολοκληρώνοντας τη φάση με ένα δυναμικό κάρφωμα.
Δείτε την εξαιρετική συνεργασία
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
BEHIND THE BAAACK & BUCKET! 🪣💨 https://t.co/zg3AQ5RXI0— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.