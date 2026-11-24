Μπάντιο: Το... αντάμωμα με τους πρώην συμπαίκτες του (vid)
Η Βαλένθια φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (24/11, 21:30) στην Ιβηρική Χερσόνησο για την 14η αγωνιστική της EuroLeague και ο Μπράνκου Μπάντιο αγωνίζεται κόντρα στην πρώην ομάδα του, με την οποίο μεγαλούργησε την περσινή σεζόν, φτάνοντας στο Final Four της διοργάνωσης, ενώ κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ισπανίας απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
Ο Σενεγαλέζος γκαρντ λίγο πριν το τζάμπολ του σημερινού αγώνα αντάμωσε με τους παλιούς του συμπαίκτες, τους οποίους αγκάλιασε και είχε μαζί τους ολιγόλεπτα... πηγαδάκια. Η Βαλένθια δημοσίευσε τις σχετικές εικόνες στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση:
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Hola @brancoupapi99! 👋 🏆 J14 @EuroLeague 🏠🆚 @Paobcgr ⌚ Dimarts, 20:30h 📺 @MovistarPlus 🤝 @quironsalud https://t.co/zS64yALWHD— Valencia Basket Club (@valenciabasket) November 24, 2026
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