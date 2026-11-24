Η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Μπράνκου Μπάντιο συνάντησε τους παλιούς του συμπαίκτες.

Η Βαλένθια φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (24/11, 21:30) στην Ιβηρική Χερσόνησο για την 14η αγωνιστική της EuroLeague και ο Μπράνκου Μπάντιο αγωνίζεται κόντρα στην πρώην ομάδα του, με την οποίο μεγαλούργησε την περσινή σεζόν, φτάνοντας στο Final Four της διοργάνωσης, ενώ κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ισπανίας απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ λίγο πριν το τζάμπολ του σημερινού αγώνα αντάμωσε με τους παλιούς του συμπαίκτες, τους οποίους αγκάλιασε και είχε μαζί τους ολιγόλεπτα... πηγαδάκια. Η Βαλένθια δημοσίευσε τις σχετικές εικόνες στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X.

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