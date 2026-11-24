Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος των «πράσινων»
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Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στη EuroLeague.
O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του για τις ανάγκες της 14ης αγωνιστικής επικρατώντας με εντπωσιακό τρόπο απέναντι στη Βαλένθια στη Roig Arena και στρέφει την προσοχή του στη 15η «στροφή» της EuroLeague.
Εκεί, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα υποδεχθεί την Μπεσίκτας στο T-Center Athens. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου και ώρα 21:15.
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