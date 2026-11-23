Βέσελι: Ο Ομπράντοβιτς και ο Σλούκας είχαν κάτι ξεχωριστό να του πουν!
Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Γιαν Βέσελι ετοίμασε η EuroLeague, με αφορμή την ολοκλήρωση της σπουδαίας μπασκετικής διαδρομής του. Η διοργανώτρια αρχή συγκέντρωσε μηνύματα από ανθρώπους που συνδέθηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πορείας του σε Παρτίζαν, Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα.
Ανάμεσα σε εκείνους που συμμετείχαν στο video ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Κώστας Σλούκας, με τους οποίους ο Τσέχος σέντερ πανηγύρισε την κατάκτηση της EuroLeague το 2017.
«Γιαν, σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μένα και για όλες τις ομάδες που έχεις δουλέψει. Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σου. Σε θεωρώ έναν από τους καλύτερους παίκτες που έχω κοουτσάρει. Σου εύχομαι τα καλύτερα», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός του Παναθηναϊκού.
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«Αν ξεκινήσω τώρα, θα τελειώσω αύριο. Είναι ο καλύτερός μου φίλος και ο κουμπάρος μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά και περήφανος για την καριέρα του. Ήμασταν μαζί πέντε χρόνια. Αυτά που είδα από εκείνον στο παρκέ, δεν τα έχω ξαναδεί από άλλον ψηλό στην καριέρα μου. Χαίρομαι πολύ για εκείνον και του εύχομαι να απολαύσει τη νέα του ζωή», είπε από τη δική του πλευρά ο Έλληνας γκαρντ.
From @PartizanBC to @FBBasketbol and @FCBbasket, a little love from those who've been part of the journey 👏 Former teammates and coaches send a message to Jan Vesely 🎙️ https://t.co/U3gG7RXPTy— EuroLeague (@EuroLeague) November 23, 2026
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