Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στη μονομαχία με τη Βαλένθια στη Roig Arena, το βράδυ της Τρίτης (24/11, 21:30) για την 14η αγωνιστική της Euroleague, την απουσία του Κώστα Σλούκα και την αντιμετώπιση του Τι Τζέι Σορτς.

Με μια πολύ σημαντική απουσία «πετάει» ο Παναθηναϊκός AKTOR για την Ισπανία όπου θα αναμετρηθεί με τη Βαλένθια το βράδυ της Τρίτης (24/11, 21:30) στη Roig Arena για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κώστας Σλούκας δεν ακολούθησε την αποστολή των «πρασίνων» και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πριν την αναχώρηση της αποστολής αναφέρθηκε στον αρχηγό της ομάδας, αλλά και στην αντιμετώπιση του Τι Τζέι Σορτς και των υπολοίπων παικτών της Βαλένθια.

«Να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα. Η Βαλένθια είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα, η οποία σκοράρει πολλούς πόντους κυρίως στο transition. Επομένως, θα είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε την επίθεσή μας, ώστε να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο. Παράλληλα, λόγω της ικανότητάς τους στα επιθετικά ριμπάουντ, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό κατοχών. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να πραγματοποιήσουμε μια καλή εμφάνιση απέναντί τους» δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού για το πως θα αντιμετωπιστεί η ταχύτατη Βαλένθια.

Όσον αφορά τον δαιμόνιο Τι Τζέι Σορτς, είπε: «Είναι σίγουρα ένας σημαντικός παίκτης. Ένας παίκτης που δίνει πολλή ενέργεια και καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτός. Παίζουν ως ομάδα, όπως είπατε και προηγουμένως».

Για την απουσία του αρχηγού της ομάδας Κώστα Σλούκα, εξήγησε: «Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικός είναι ο Κώστας για εμάς. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε; Έχουμε και άλλους παίκτες που είναι έτοιμοι να αγωνιστούν».

Για την προετοιμασία που έχει γίνει ως τώρα και τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας, είπε: «Είχαμε κάποιες περιόδους προετοιμασίας που ήταν φυσιολογικές. Ωστόσο, προέκυψαν αρκετοί τραυματισμοί και στη συνέχεια ήταν πραγματικά απαραίτητο να καταλάβουμε πώς θα επαναφέρουμε τους παίκτες στις προπονήσεις και στην αγωνιστική δράση, έχοντας παράλληλα τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά μας και όχι αρκετό χρόνο για προπόνηση. Δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προχωρήσουμε με τα δεδομένα που έχουμε».

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια και την ενδεχόμενη κόπωση που μπορεί να υπάρχει, σχολίασε: «Νομίζω ότι όλες οι ομάδες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Δεν θέλουμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Στο τελευταίο μας παιχνίδι, το Σάββατο, αγωνιστήκαμε χωρίς κάποιους παίκτες, τους οποίους αφήσαμε να ξεκουραστούν. Επίσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα μοιράσαμε τον χρόνο συμμετοχής. Πιστεύω, λοιπόν, ότι λίγο-πολύ όλοι είναι έτοιμοι».

Στο τέλος των δηλώσεων του θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα στον κόσμο που πάντα έχει μεγάλες απαιτήσεις: «Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν μακρύ δρόμο και ότι κάθε επόμενο παιχνίδι θα είναι σημαντικό, όπως συμβαίνει πάντα. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, προχωρώντας βήμα-βήμα. Δεν έχουμε θέσει κάποιον συγκεκριμένο στόχο σε αυτή τη διαδρομή. Θέλουμε να είμαστε υγιείς, να βελτιώνουμε το παιχνίδι μας και, το σημαντικότερο, να αποκτήσουμε την απαραίτητη δυναμική, ώστε να είμαστε έτοιμοι και να παίξουμε το καλύτερο δυνατό μπάσκετ».