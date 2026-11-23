Διαβάστε τις δηλώσεις του Ίζακ Μπόνγκα εν όψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια κατά την αναχώρηση της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague την Τρίτη (24/11, 21:30 - Live από το Gazzetta) και θα ψάξει ένα σημαντικό διπλό στην Ισπανία για να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία.

Ο Ίζακ Μπόνγκα μίλησε κατά την αναχώρηση της ομάδας

Αναλυτικά

«Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει πάντα να φροντίζουμε να παίζουμε το δικό μας παιχνίδι, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στα ριμπάουντ και από τις συνθήκες της αναμέτρησης. Το σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε σωστά το παιχνίδι. Όταν αντιμετωπίζεις μια νεανική και γρήγορη ομάδα, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το ξεκίνημα. Χρειάζεται να μπούμε στο παρκέ επιθετικά, με τη σωστή ενέργεια και την κατάλληλη νοοτροπία από το πρώτο λεπτό. Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχουν διαφορετικές πεντάδες και διαφορετικά σχήματα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρήσουμε την ένταση και τη συγκέντρωσή μας»

Για το ποιο είναι το ιδανικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό: «Πρέπει να επιβάλουμε εμείς τον ρυθμό μας. Θέλουμε να περάσουμε τη δική μας φιλοσοφία στο παιχνίδι και να κάνουμε τον αντίπαλο να ακολουθήσει τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού. Θέλουμε να καθορίσουμε εμείς τον τόνο της αναμέτρησης, τόσο μέσα από την ταχύτητα όσο και μέσα από την ενέργεια και τη σωματική δύναμη που θα βγάλουμε στο παρκέ».

Για την αυτοπεποίθησή του: «Ανεξάρτητα από το ποιοι συμπαίκτες μου βρίσκονται στο παρκέ, έχω πάντα αυτοπεποίθηση. Σε μια ομάδα με το βάθος και την ποιότητα που διαθέτουμε, νιώθεις μεγάλη σιγουριά, όποιοι κι αν είναι οι παίκτες που αγωνίζονται κάθε φορά».