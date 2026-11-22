Νέο αγωνιστικό πρόβλημα για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Τζος Νίμπο θα απουσιάσει για χρονικό διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών.

Με την Μπαρτσελόνα να βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, άλλο ένα σημαντικό πλήγμα ήρθε να προστεθεί στην ομάδα για να αλλάξει τα δεδομένα για τη συνέχεια της σεζόν. Οι Καταλανοί θα χάσουν τον Τζος Νίμπο, ο οποίος θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετό καιρό, εξαιτίας τραυματισμού του στο δεξί γόνατο.

Όπως ενημέρωσε επίσημα ο σύλλογος, ο σέντερ υπέστη μερική αποκόλληση του επιγονατιδικού τένοντα και θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία. Το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται στους τρεις με τέσσερις μήνες, κάτι που σημαίνει ότι η επιστροφή του καθυστερεί ακόμα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί έναν επιπλέον «πονοκέφαλο» για το τεχνικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Νίμπο αποτελεί σημαντική παρουσία στη φροντ λάιν. Παράλληλα, εκτός δράσης βρίσκεται και ο Κέβιν Πάντερ, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες λύσεις της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Ο Τζος Νίμπο υπέστη μερική αποκόλληση του επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί γόνατο. Θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία και θα μείνει εκτός δράσης για 3 έως 4 μήνες».