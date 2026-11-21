Όσα ειπώθηκαν στο χθεσινό (20/11) Gazz Floor by Novibet για την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό από τους Αντώνης Καλκαβούρα και Παναγιώτη Ραμαντάνη.

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 92-76 της Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena, έφτασε τις δέκα νίκες στη φετινή EuroLeague και μοιράζεται την κορυφή της κατάταξης με τη Βαλένθια. Στο χθεσινό (20/11) Gazz Floor by Novibet, στο περιθώριο των αποδοκιμασιών του κόσμου των Πειραιωτών προς το πρόσωπο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι Αντώνης Καλκαβούρας και Παναγιώτης Ραμαντάνης τοποθετήθηκαν εκτενώς για το ζήτημα με τον ομογενή γκαρντ των ερυθρόλευκων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Ραμαντάνης εστίασε στο γεγονός πως ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι λογικό να μην είναι ικανοποιημένος με αυτή την ιστορία, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που ήταν εκτός ομάδας για 35 μέρες και απασχολούσε διαρκώς με αναρτήσεις μέσω των social media. Εν συνεχεία τόνισε πως οι φίλαθλοι των Πειραιωτών έστειλαν το δικό τους μήνυμα και υπογράμμισε πως η κατάσταση με τον 30χρονο γκαρντ έχει κουράσει, καθώς είναι εκτός πλάνου αυτή τη στιγμή.

Ο Αντώνης Καλκαβούρας από τη δική του πλευρά επεσήμανε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα έπρεπε να απασχολεί στο ελάχιστο, αφού είναι εκτός παρκέ.

Δείτε το απόσπασμα:

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χθεσινή εκπομπή έγινε αναφορά και στη συνθήκη που επικρατεί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και στην Εθνική Ανδρών, καθώς είναι πολύ ειδική η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το απόσπασμα στο 1.16.05 του Gazz Floor by Novibet.