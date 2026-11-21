Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ. Ο τρομερός Τζόουνς, ο σταθερός Φουρνιέ και η “ερυθρόλευκη” γεωμετρία.

Ο Ολυμπιακός πάτησε με 92-76 την Ρεάλ και παρέμεινε στην κορυφή της EuroLeague με ρεκόρ 10-3.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη των Πειραιωτών.

Η άμυνα και οι Φουρνιέ-Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός έδειξε τις προθέσεις του από το ξεκίνημα του αγώνα. Ενώ κάποιος θα περίμενε έλλειμμα ενέργειας λόγω του προ ημερών αγώνα με την Μακάμπι - όπου η νίκη ήρθε στην παράταση - οι “ερυθρόλευκοι” ήταν καταιγιστικοί. Και όλα ξεκίνησαν από την άμυνα, με τον Ολυμπιακό να υποχρεώνει την Ρεάλ σε 7 λάθη στις πρώτες 10 επιθέσεις της!

Οι Πειραιώτες είχαν βάλει τις βάσεις στην πίσω πλευρά του παρκέ. Το θέμα ήταν τι θα έκαναν μπροστά. Από την 2η περίοδο κι έπειτα βρήκαν ρυθμό και στην άλλη πλευρά του παρκέ, με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να δίνουν, ο καθένας με τον τρόπο του, αυτά που χρειαζόταν η ομάδα τους.

Ο Γάλλος ήταν σταθερός, τελειώνοντας τον αγώνα με 17 πόντους (3/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/3 βολές) και 5 ασίστ (που έδωσαν άλλους 10 πόντους) σε 29 λεπτά συμμετοχής. Κοινώς, ήταν υπεύθυνος για 27 πόντους της ομάδας του.

Ο Φουρνιέ έδινε λύσεις από την περιφέρεια. Την ίδια στιγμή, ο Τζόουνς τράβηξε - και δικαίως - όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή του (που συμπεριλάμβανε το απίθανο buzzer-beater από το κέντρο στο τέλος του πρώτου μέρους), ολοκληρώνοντας το ματς με 22 πόντους με 9/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Ο Τζόουνς έδωσε το σύνθημα αρχικά στην άμυνα, κάνοντας μαζεμένα κλεψίματα στις πρώτες φάσεις. Αυτή η ενέργεια που είχε, βγήκε και στην άλλη πλευρά του παρκέ, με τους συμπαίκτες του να τον βρίσκουν πάντα στο σωστό σημείο και να τον ανταμείβουν με τις ασίστ τους, κάνοντάς τον παράγοντα στο ματς. Την διαφορά, βέβαια, στο τέλος έκανε κάτι άλλο.

Η “ερυθρόλευκη” γεωμετρία και όλοι οι παίκτες στην ίδια σελίδα

Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε συνολικά 11 παίκτες κόντρα στην Ρεάλ. Οι 9 έβγαλαν τουλάχιστον 1 ασίστ. Πέντε από αυτούς (Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ) είχαν τουλάχιστον 3 ασίστ. Συνολικά, ο Ολυμπιακός είχε 28 ασίστ (για 13 λάθη). Ήταν η πιο… Ολυμπιακός εμφάνιση της σεζόν. Όλοι οι παίκτες ήταν στην ίδια σελίδα, όλοι πάσαραν, έκοβαν. Και υπάρχει μία αλληλουχία φάσεων στην δεύτερη περίοδο - όταν ο Ολυμπιακός έτρεξε το ίδιο play σε τρεις συνεχόμενες φάσεις - που λέει πολλά. Ιδού:

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να παίξει side Spain Pick and Roll (όπου ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ θα πάρει σκριν από τον Τζόουνς και ο Εντζάι θα ανέβει στις 45 μοίρες). Ο Φουρνιέ κόβει στο καλάθι.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ βρίσκει τον Φουρνιέ με πάσα.

Ο Φουρνιέ σκοράρει.

Στην επόμενη φάση, ο Ολυμπιακός έτρεξε το ίδιο play, αλλά με άλλο εκτελεστή:

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ ετοιμάζεται να πάρει σκρν από τον Τζόουνς, με τον Εντζάι να ανεβαίνει στις 45 μοίρες, ενώ ο Φουρνιέ κόβει στο καλάθι.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πασάρει στον Εντζάι.

Ο Εντζάι πασάρει στον Τζόουνς. Ο Παπανικολάου κόβει προς το καλάθι.

Ο Τζόουνς πασάρει στον Παπανικολάου.

Ο Παπανικολάου καρφώνει την μπάλα.

Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Ολυμπιακός έτρεξε πάλι το ίδιο play! Ιδού:

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ παίρνει το σκριν από τον Τζόουνς, ενώ ο Εντζάι πάει στις μοίρες και ο Φουρνιέ κόβει στο καλάθι.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πασάρει στον Εντζάι.

Ο Εντζάι δεν βρήκε αυτό που ήθελε σε πρώτο χρόνο και πασάρει πίσω στον Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ παίζει Pick and Roll με τον Εντζάι.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πασάρει στον Εντζάι, ενώ ο Τζόουνς είναι κοντά στο καλάθι και έτοιμος να κόψει.

Ο Εντζάι πάει προς το καλάθι, τραβάει την άμυνά πάνω του και πασάρει στον Τζόουνς.

Ο Τζόουνς καρφώνει την μπάλα.

Τρεις συνεχόμενες φορές ο Ολυμπιακός έτρεξε το ίδιο play. Τρεις διαφορετικοί παίκτες έδωσαν ασίστ. Τρεις διαφορετικοί παίκτες σκόραραν. Αυτό δεν είναι απλώς μπάσκετ. Είναι γεωμετρία. Και δείχνει τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός με τους παίκτες του στην ίδια σελίδα.

Μία σημαντική νίκη

Ο Ολυμπιακός έδειξε τα δόντια του και πήρε μία (ακόμα) σημαντική νίκη. Παρά τα πολλά προβλήματά του, παραμένει στην 1η θέση, με συγκάτοικο την Βαλένθια. Πριν από μερικές ημέρες - στην νίκη επί της Μακάμπι - ο Ολυμπιακός έδινε την εντύπωση ότι δεν είχε ενέργεια. Κόντρα στην Ρεάλ, όμως, η ενέργεια φάνηκε να περισσεύει.

Οι “ερυθρόλευκοι” συνεχίζουν να μαζεύουν νίκες παρά τα προβλήματά τους κι ενώ περιμένουν ενίσχυση του ρόστερ τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Την ίδια στιγμή, βέβαια, σίγουρα βοηθάει όταν οι νίκες έρχονται με τόσο εμφατικό τρόπο, ώστε όλοι να νιώσουν καλύτερα.