Διαβάστε όλα όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σημαντική νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη διπλή εβδομάδα της EuroLeague.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, την προσπάθεια των παικτών του και τη σημασία της ομαδικής δουλειάς, ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα το σύνολό του κάνοντας λόγο για την πιθανότητα νέας προσθήκης.

Αναλυτικά

«Θέλω να σταθώ στην εκπληκτική υποστήριξη των φιλάθλων μας. Η ατμόσφαιρα στην αρένα ήταν εξαιρετική και πιστεύω ότι τόσο οι παίκτες όσο κι εγώ προσωπικά απολαύσαμε πολύ το παιχνίδι. Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την ατμόσφαιρα και στα επόμενα παιχνίδια, όπως αυτό με τη Χάποελ, καθώς έχουμε μπροστά μας αρκετές εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Αντιμετωπίζουμε αρκετούς τραυματισμούς και προβλήματα, γι' αυτό είναι σημαντικό να παραμείνουμε ψηλά στη βαθμολογία. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το μοναδικό μας μέλημα. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί καθημερινά και να παλεύουμε με αυτή τη νοοτροπία. Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε χαρούμενοι. Ήμασταν εξαιρετικοί στην άμυνα, με μεγάλη προσήλωση στο αγωνιστικό μας πλάνο. Αν εξαιρέσουμε τα 10 επιθετικά ριμπάουντ που επιτρέψαμε, κάναμε μια αμυντική προσπάθεια που πραγματικά απόλαυσα. Παράλληλα, επιθετικά λειτουργήσαμε ομαδικά, μοιράζοντας 28 ασίστ απέναντι σε μια πολύ καλή αμυντικά ομάδα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πέρα από ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες και στους φιλάθλους μας».

Για το προηγούμενο ματς: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πολύ απαιτητικός και εμείς πρέπει να μπορούμε να κερδίζουμε παντού. Δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε τον ρυθμό μας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως στην παράταση παίξαμε με τον τρόπο που θέλαμε. Ακόμη και η τελευταία φάση ήταν μια καλή μπασκετική στιγμή. Δεν πρέπει να υποτιμάς καμία νίκη.

Βασικός μας στόχος είναι να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες, ώστε να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στα playoffs χωρίς να χρειαστεί να περάσουμε από τη διαδικασία των play-in. Ίσως είναι νωρίς για τέτοιους υπολογισμούς, όμως κάθε νίκη έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να τη διεκδικούμε».

Για τα στοιχεία που κάνουν τον Ολυμπιακό τόσο αποτελεσματικό: «Η τύχη δεν είναι με το μέρος μας από τον τραυματισμό του Μοντέρο και μετά. Χάσαμε έναν από τους καλύτερους παίκτες της EuroLeague, που για εμάς ήταν ο καλύτερος, και πρέπει πλέον να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τραυματισμών, ενώ η υπόθεση του Ντόρσεϊ έχει περιορίσει ακόμη περισσότερο το rotation. Επομένως, πρέπει να επικεντρωθούμε στους παίκτες που έχουμε διαθέσιμους.

Η σημερινή εμφάνιση δεν ήταν τυχαία. Οι δύο ψηλοί μας είχαν μηδέν ριμπάουντ στο προηγούμενο παιχνίδι, ενώ σήμερα κυριάρχησαν. Το είχαμε συζητήσει και με τους δύο. Υπάρχει ένα είδος μπάσκετ που κερδίζει και απαιτεί να κάνεις κάτι παραπάνω από τον αντίπαλό σου. Αξίζουν συγχαρητήρια για την αντίδρασή τους. Παίξαμε ομαδικά, ύστερα από αρκετό καιρό, σουτάραμε καλά και μοιράσαμε πολλές ασίστ».

Για τους πανηγυρισμούς στα καλάθια και τις αμυντικές προσπάθειες: «Η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν προπονητή είναι να πείσει τους παίκτες του ότι και οι δύο πλευρές του γηπέδου έχουν την ίδια σημασία. Υπάρχουν παίκτες που αμύνονται καλά όταν έχουν θετική παρουσία στην επίθεση, αλλά επηρεάζονται όταν δεν σκοράρουν. Η άμυνα, όμως, είναι εξίσου σημαντική.

Το πιο σημαντικό είναι να καταφέρνουν να αμύνονται και οι παίκτες που δεν έχουν αποκτήσει αυτή τη φήμη στην καριέρα τους, κατανοώντας τι χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει. Ο Φουρνιέ, για παράδειγμα, κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον, γιατί όλη η ομάδα είχε πολύ καλή παρουσία. Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση».

Για την αξιολόγηση της ομάδας: «Θα προτιμούσα να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας στο τέλος της χρονιάς. Πέρυσι μας βοήθησε και η προσθήκη του Τζόουνς, κάτι που φάνηκε και στον τελικό, όπου ένα παιχνίδι μπορεί να κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία. Θα ήθελα να προσθέσω και τη συνεισφορά του Ντάνστον και του Καραγιαννίδη. Ο Ντάνστον, μάλιστα, βοηθάει πολύ και στον τρόπο με τον οποίο ενθαρρύνει τους συμπαίκτες του.

Δεν θέλω να ξεχωρίσω παίκτες. Είναι εύκολο να λέμε καλά λόγια μετά από μια νίκη, όμως αυτό που χρειάζεται είναι σταθερότητα. Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει την EuroLeague την προηγούμενη σεζόν ενδεχομένως να έχουν μικρότερο κίνητρο την επόμενη χρονιά. Εμείς κάναμε κινήσεις για να ανανεώσουμε το κίνητρό μας. Είχαμε ατυχίες, όμως, παρά τα προβλήματα, η ομάδα παραμένει ανταγωνιστική».

Για την πιθανότητα περαιτέρω ενίσχυσης του ρόστερ: «Μαζί με τους συνεργάτες μου προσπαθούμε, παρά το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα, να αξιολογούμε συνεχώς παίκτες. Συζητάμε με ατζέντηδες, εκείνοι συζητούν με τους δημοσιογράφους, ωστόσο εμείς συνεχίζουμε να συλλέγουμε δεδομένα τόσο από την Αμερική όσο και από την Ευρώπη. Είναι μια συστηματική διαδικασία.

Δεν είναι εύκολο να βρεις έναν καλό παίκτη. Μπορεί να εντοπίσεις κάποιον ταλαντούχο, ο οποίος όμως δεν έχει την εμπειρία της λίγκας, ή έναν βετεράνο για τον οποίο δεν γνωρίζεις ποιο είναι το πραγματικό του κίνητρο. Υπάρχει και η επιλογή ενός παίκτη που μπορεί να προκύψει από μια ομάδα που δεν τον θέλει πλέον.

Δεν μπορείς, όμως, να φέρεις έναν μέτριο παίκτη στον Ολυμπιακό. Χρειάζεται προσωπικότητα και ποιότητα για να αγωνιστεί σε αυτό το επίπεδο. Είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες και θα δεχθεί μεγάλη πίεση, όπως και εγώ άλλωστε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση».