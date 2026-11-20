Διαβάστε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης κλείνοντας με το 2/2 στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε τον καλύτερό του εαυτό στο παρκέ, άφησε πίσω την επιβάρυνση των συνεχόμενων αγώνων και πανηγύρισε μια σπουδαία επικράτηση. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν με 92-76 της Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο τη διπλή εβδομάδα και κάνοντας το 2/2.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του στις δύο πλευρές του παρκέ, στην επιθετική της λειτουργία, αλλά και στην αντίδραση των ψηλών του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά

«Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Στα πρώτα λεπτά επιτρέψαμε στον αντίπαλο να πάρει 10 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες, όμως όταν περιορίσαμε αυτή τη δραστηριότητα, καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Μοιράσαμε περίπου 28 ασίστ, αριθμός ιδιαίτερα σημαντικός απέναντι σε μια τόσο καλή αμυντικά ομάδα. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική και θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου, που ολοκλήρωσαν με αυτόν τον τρόπο την εβδομάδα.

Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες, παρότι αυτή την περίοδο υπάρχουν απουσίες από το rotation μας. Μας περιμένει ένα ακόμη δύσκολο challenge, καθώς έχουμε τέσσερα παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Για τους παίκτες είναι πιο εύκολο να αγωνίζονται μαζί, όταν έχουν χρόνο να αποκτήσουν καλύτερη χημεία. Οι δύο ψηλοί μας ήταν εξαιρετικοί σήμερα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν μηδέν ριμπάουντ και τους είχα πει ότι δεν τους αντιπροσωπεύει μια τέτοια εμφάνιση. Γι' αυτό και χάρηκα ιδιαίτερα με τον τρόπο που προσαρμόστηκαν και αντέδρασαν σήμερα».