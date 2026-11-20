Ολυμπιακός: H αγκαλιά δύο θρύλων του Βουλγάρικου αθλητισμού, Στόιτσκοφ και Βεζένκοβ
Η συνάντηση των θρύλων του βουλγαρικού αθλητισμού έκλεψε την παράσταση αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακού-Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο λόγος φυσικά για τον Χρίστο Στόιτσκοφ, έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του βουλγαρικού ποδοσφαίρου (αν όχι ο καλύτερος), ο οποίος βρέθηκε στην «SUNEL Arena» και παρακολούθησε δια ζώσης την αναμέτρηση για την 13η αγωνιστική της Euroleague.
Αμέσως μετά το τέλος αγκάλιασε τον συμπατριώτη του, Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος διακρίθηκε για ένα ακόμα παιχνίδι έχοντας 14 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 25:42 λεπτά συμμετοχής.
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