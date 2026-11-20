Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ στη SUNEL Arena και μετά το τέλος ο Χρίστο Στόιτσκοφ αγκάλιασε τον Σάσα Βεζένκοβ.

Η συνάντηση των θρύλων του βουλγαρικού αθλητισμού έκλεψε την παράσταση αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακού-Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο λόγος φυσικά για τον Χρίστο Στόιτσκοφ, έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του βουλγαρικού ποδοσφαίρου (αν όχι ο καλύτερος), ο οποίος βρέθηκε στην «SUNEL Arena» και παρακολούθησε δια ζώσης την αναμέτρηση για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Αμέσως μετά το τέλος αγκάλιασε τον συμπατριώτη του, Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος διακρίθηκε για ένα ακόμα παιχνίδι έχοντας 14 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 25:42 λεπτά συμμετοχής.