Διαβάστε τις δηλώσεις του Ταϊρίκ Τζόουνς μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, ξεπέρασε την κόπωση και επιβεβαίωσε την αγωνιστική του ποιότητα, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία νίκη. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-76 της Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, κάνοντας το 2/2 στη διπλή εβδομάδα.

H εξαιρετική διάθεση ήταν ολοφάνερη στις δηλώσεις του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος μίλησε για το τρομερό τρίποντό του από το κέντρο στο ημίχρονο.

Αναλυτικά

«Αισθάνομαι υπέροχα! Είχα λίγο από τον Σάσα μέσα μου όταν εκτέλεσα το σουτ. Ήταν μια εξαιρετική εβδομάδα για εμάς.

Η διπλή αγωνιστική ήταν δύσκολη, όμως έχουμε ενέργεια και θέλουμε να παραμείνουμε θετικοί. Από την πλευρά μου, θέλω να συνεχίσω να δίνω ενέργεια στην ομάδα μου».

Για το αν θα εκτελέσει κι άλλα τρίποντα: «Θα πρέπει να ρωτήσετε τον Γιώργο Μπαρτζώκα».