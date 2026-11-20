Ο Ολυμπιακός την 14η αγωνιστική της EuroLeague θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Ολυμπιακός με καρδιά πρωταθλητή και σε μία κατάμεστη Sunel Arena, πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη. Υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague και πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 92-76.

Μετά από αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-3 και μαζί με τη Βαλένθια, είναι στις πρώτες δύο θέσεις της βαθμολογίας. Η Ρεάλ από την άλλη, «έπεσε» στο 7-6.

Για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα ακόμη πολύ απαιτητικό ματς στην έδρα του. Θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, με στόχο τη συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τετάρτη (25/11) και το τζάμπολ είναι στις 21:15.