Δείτε τη βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena.

Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague επικρατώντας με 92-76 για να συγκατοικήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με τη Βαλένθια.

Η 13η αγωνιστική:

Πέμπτη (19/11):

Παρασκευή (20/11)

Η Βαθμολογία:

Βαλένθια 10-3 Ολυμπιακός 10-3 Παναθηναϊκός 9-4 Ντουμπάι 9-4 Μπαρτσελόνα 8-4 Φενέρμπαχτσε 8-5 Ζάλγκιρις 8-5 Ερυθρός Αστέρας 7-5 Ρεάλ Μαδρίτης 7-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6 Παρί 7-6 Παρτίζαν 6-6 Μπεσίκτας 6-6 Aναντολού Εφές 6-7 Βίρτους Μπολόνια 5-8 Μπάγερν Μονάχου 4-9 Βιλερμπάν 4-9 Αρμάνι Μιλάνο 3-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10 Μπασκόνια 1-12

Η επόμενη αγωνιστική (14η):

Τρίτη (24/11)

19:00 Μπεσίκτας – Παρί

20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη (25/11):