Βαθμολογία EuroLeague: Ο Ολυμπιακός συγκατοικεί στην κορυφή με τη Βαλένθια
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Δείτε τη βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena.
Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague επικρατώντας με 92-76 για να συγκατοικήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με τη Βαλένθια.
Η 13η αγωνιστική:
Πέμπτη (19/11):
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC: 74-80
- Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: 72-87
- Μπάγερν - Μπασκόνια: 100-81
- Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε 79-70
- Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-96
- Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια 92-87
Παρασκευή (20/11)
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- Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν 107-81
- Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 92-76
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας
Η Βαθμολογία:
- Βαλένθια 10-3
- Ολυμπιακός 10-3
- Παναθηναϊκός 9-4
- Ντουμπάι 9-4
- Μπαρτσελόνα 8-4
- Φενέρμπαχτσε 8-5
- Ζάλγκιρις 8-5
- Ερυθρός Αστέρας 7-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
- Παρί 7-6
- Παρτίζαν 6-6
- Μπεσίκτας 6-6
- Aναντολού Εφές 6-7
- Βίρτους Μπολόνια 5-8
- Μπάγερν Μονάχου 4-9
- Βιλερμπάν 4-9
- Αρμάνι Μιλάνο 3-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
- Μπασκόνια 1-12
Η επόμενη αγωνιστική (14η):
Τρίτη (24/11)
- 19:00 Μπεσίκτας – Παρί
- 20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
- 21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός
- 21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
- 22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη (25/11):
- 18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν
- 21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας
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