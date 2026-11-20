Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, έστησε το δικό του πάρτι στη Sunel Arena, υποδεχόμενος τη Ρεάλ Μαδρίτης. Καταπληκτικός αμυντικά από το πρώτο λεπτό και με εξαιρετικές συνεργασίες στην επίθεση, πήρε μία πολύ μεγάλη και σπουδαία νίκη με 92-76.

Ο «μαγικός» Ολυμπιακός, έδειξε την ποιότητά του και αφήνοντας στην άκρη την κούραση, πήρε μία τεράστια νίκη. Υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague και στην κατάμεστη Sunel Arena, έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα με 92-76.

Από το πρώτο λεπτό οι πρωταθλητές Ευρώπης υπέβαλαν τον ρυθμό τους. Πήραν άριστα σε άμυνα και επίθεση και «διέλυσαν» τη Ρεάλ, η οποία δεν βρέθηκε μπροστά στο σκορ ούτε ένα δευτερόλεπτο.

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Οι Γουόρντ (τρίποντο) και Τζόουνς (δίποντο) είχαν πετύχει τα πρώτα καλάθια του αγώνα, με τον Πραντίγια να απαντάει με δίποντο για το 5-2 στο 07:25. Ο Πρόσιντα είχε μειώσει σε 11-7 στο 05:21, όμως με δίποντο του Γουόρντ και τρίποντο του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με εννιά (16-7) στο 04:29. Με επιμέρους σκορ 7-1 από το 04:08 (Τζόουνς) μέχρι το 02:28 (Αμπάλντε) η Ρεάλ είχε μειώσει σε 17-14, όμως χάρη σε βολές του Νετζήπογλου, οι Πειραιώτες είχαν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 19-14.

Ο Χολ είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου με γκολ-φάουλ, με τον Λουαού-Καμπαρό να απαντάει με τρίποντο για το 22-17 στο 08:23. Με τέσσερις πόντους του Εντζάι και δύο του Χολ, ο Ολυμπιακός είχε διψήφια διαφορά (28-17) στο 07:15. Ο Μαλεντόν με μία βολή είχε μειώσει σε 33-22 στο 05:20, όμως με επιμέρους σκορ 8-3 από το 05:07 (Φουρνιέ) μέχρι το 02:57 (Φουρνιέ), η διαφορά είχε φτάσει τους 16 (41-25). Με τρία διαδοχικά δίποντα, το σκορ ήταν 47-29 στο 01:14. Η Ρεάλ είχε μειώσει, αλλά με επικό buzzer beater τρίποντο του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Ολυμπιακός είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 50-33.

Ο Τζόουνς με κάρφωμα είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Πραντίγια να απαντάει με δίποντο για το 52-35 στο 09:37. Ο Φελίζ με βολές είχε μειώσει σε 57-40, όμως με τρίποντο του Γουόρντ και δίποντο του Φουρνιέ, η διαφορά είχε φτάσει τους 22 (62-40) στο 06:41. Με επιμέρους σκορ 6-3 από το 03:15 (Φουρνιέ) μέχρι το 01:36 (Βεζένκοβ), η διαφορά ήταν στους 24 (73-49). Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 73-52.

Ο Χολ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τη Ρεάλ να απαντάει με τρίποντο του Εντιαγέ και δίποντο του Σμιθ για το 75-57 στο 06:47. Με σερί 8-0 από το 06:26 (Φουρνιέ) μέχρι το 05:21 (Τζόουνς), ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 83-57 (+26). Οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν διαχειριστεί τη διαφορά τους και φτάσανε στη μεγάλη νίκη με 92-76.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 50-33, 73-52, 92-76

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Από το πρώτο λεπτό έπαιξε καταπληκτική άμυνα και αυτή τον οδήγησε σε... επιτυχία στην επίθεση. Από νωρίς είχε μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός, την οποία διαχειρίστηκε άριστα.

MVP O… Διαστημικός Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ήταν τρομερός στην άμυνα, αλλά είχε και 22 πόντους (1/1 βολές, 9/10 δίποντα, 1/1 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη σε 21 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Φανταστικός Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να έχει 17 πόντους (2/3 βολές, 3/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Μαλεντόν με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 λάθη.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Εντι Ταβάρες, καθώς είχε 2 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 λάθη σε 15 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν βρέθηκε μπροστά στο σκορ ούτε για ένα δευτερόλεπτο.

OLYMPIACOS PIRAEUS (Coach: Georgios Bartzokas) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 88 T. JONES * 21:58 22 9/10 1/1 1/1 90.9% 3 5 8 1 2 3 0 3 2 +7 30 94 E. FOURNIER * 29:18 17 3/7 3/6 2/3 46.2% 0 1 1 5 2 3 0 2 4 +21 17 14 S. VEZENKOV * 25:42 14 2/5 3/8 1/1 38.5% 0 7 7 1 1 0 1 0 1 +13 15 3 T. WARD * 21:41 10 2/4 2/3 0/0 57.1% 0 4 4 3 0 0 0 2 1 +6 13 34 C. JOSEPH * 15:07 3 1/3 0/1 1/1 33.3% 0 0 0 5 1 1 0 3 3 -1 4 BENCH 45 D. HALL 18:02 11 4/7 0/0 3/3 57.1% 0 1 1 0 0 1 1 2 3 +9 12 0 C. MILLER-MCINTYRE 25:38 5 1/2 1/3 0/0 40.0% 0 2 2 6 3 1 0 2 0 +15 6 16 Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 17:33 2 1/2 0/3 0/0 20.0% 2 3 5 4 1 0 0 1 1 +12 6 24 M. NDIAYE 16:13 6 3/3 0/1 0/2 75.0% 2 2 4 2 2 0 0 2 1 +6 6 21 Ο. ΝΕΤΖΙΠΟΓΛΟΥ 07:14 2 0/0 0/0 2/2 - 0 0 0 1 0 0 1 1 1 -4 4 9 Ν. ΠΛΩΤΑΣ 01:34 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 42 B. DUNSTON 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 TEAM TOTALS 92 26/43 10/26 10/13 52.2% 8 28 36 28 13 9 3 18 17 - 116