Ο Ταϊρίκ Τζόουνς «ντύθηκε» Σάσα Βεζένκοβ και ευστόχηε στο πρώτο τρίποντο στην καριέρα του και μάλιστα από το κέντρο.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague και από το πρώτο ημίχρονο έδειξε την υπεροχή του στην κατάμεστη SUNEL Arena.

To πρώτο αυτό μέρος έκλεισε ιδανικά με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να ευστοχεί σε buzzer beater τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου, θυμίζοντας Σάσα Βεζένκοβ στο προηγούμενο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, διαμορφώνοντας το 50-33.

Μάλιστα, αυτο το εντυπωσιακό τρίποντο ήταν το μοναδικό εύστοχο σε ολόκληρη την καριέρα του Αμερικανού σέντερ και η μοναδική προσπάθεια που επιχείρησε στην πορεία του στη EuroLeague

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από 1297 μέρες ο Τζόουνς είχε επιχειρήσει το μοναδικό τρίποντο της καριέρας του συνολικά στον τελικό ΕuroCup στις 2 Μαΐου 2023 όντας παίκτης της Τουρκ Τέλεκομ τότε κόντρα στην Γκραν Κανάρια.

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