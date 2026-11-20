Μπορεί να μη βρίσκεται στη δωδεκάδα, ωστόσο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται στο πλευρό του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15) για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague στην κατάμεστη SUNEL Arena.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει επιλέξει τους δώδεκα παίκτες με τους οποίους θα πορευτεί απέναντι στο σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να μένουν εκτός.

Ο Μπαρτζώκας ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά την περίπτωση του 30χρονου γκαρντ και τη συμμετοχή του στο ματς στη media day της ομάδας. Η πρώτη ερώτηση που του έγινε, ήταν για το αν θα είναι διαθέσιμος ο Ντόρσεϊ για το ματς με τη Ρεάλ και η απάντησή του ήταν ένα κοφτό «όχι», ενώ ανέφερε ότι ο Ντόρσεϊ είναι ένας πολύ καλός παίκτης, όμως πρέπει να ξαναγίνει μέλος της ομάδας.

Έτσι, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρέθηκε στο γήπεδο στο πλευρό της ομάδας του για να την παρακολουθήσει από τον πάγκο μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta