Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Στο πλευρό των «ερυθρόλευκων» ο Ντόρσεϊ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15) για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague στην κατάμεστη SUNEL Arena.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει επιλέξει τους δώδεκα παίκτες με τους οποίους θα πορευτεί απέναντι στο σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να μένουν εκτός.
Ο Μπαρτζώκας ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά την περίπτωση του 30χρονου γκαρντ και τη συμμετοχή του στο ματς στη media day της ομάδας. Η πρώτη ερώτηση που του έγινε, ήταν για το αν θα είναι διαθέσιμος ο Ντόρσεϊ για το ματς με τη Ρεάλ και η απάντησή του ήταν ένα κοφτό «όχι», ενώ ανέφερε ότι ο Ντόρσεϊ είναι ένας πολύ καλός παίκτης, όμως πρέπει να ξαναγίνει μέλος της ομάδας.
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Έτσι, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρέθηκε στο γήπεδο στο πλευρό της ομάδας του για να την παρακολουθήσει από τον πάγκο μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🔴 Κανονικά στο γήπεδο ο Ντορσει, δίπλα στον πάγκο. Πρώτη φορά μετά την τιμωρία του! #OlympiacosBC https://t.co/wcjysRVW8A— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 20, 2026
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