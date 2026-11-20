Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Μικρός φίλος των «ερυθρόλευκων» με φανέλα Γιουλ περίμενε ένα αυτόγραφο!
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Ένας μικρός φίλαθλος του Ολυμπιακού περίμενε με φανέλα του Σέρχιο Γιουλ για ένα αυτόγραφο από τον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), στη SUNEL Arena, για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Ένας μικρός φίλος των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε στο γήπεδο κρατώντας μία φανέλα του Σέρχιο Γιουλ των Ισπανών αναμένοντας την υπογραφή του θρύλου της ομάδας.
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🔴🤙 Μικρός φίλος του Ολυμπιακού με φανέλα Γιουλ, περιμένοντας αυτόγραφο #OlympiacosΒC https://t.co/Lw3nZDXmld— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 20, 2026
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