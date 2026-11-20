Ο Αντρές Φελίζ από μια αξιόπιστη λύση από τον πάγκο ως combo guard της Ρεάλ, εξελίσσεται τη φετινή σεζόν ως ένα κομβικής σημασίας όπλο στα χέρια του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), στη SUNEL Arena, για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.



Ο Τεό Μαλεντόν επέστρεψε με τη Μπεσίκτας για να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα και τη δημιουργία των Μαδριλένων, όμως ο Φακούντο Καμπάτσο θα βρίσκεται εδώ εκτός για ένα ακόμα ματς λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο παίκτης που καλείται για έναν ακόμα αγώνα να πάρει ευθύνες στις πλάτες του, δεν είναι άλλος από τον Αντρές Φελίζ. Ο Δομινικανός γκαρντ έχει αναβαθμισμένο ρόλο στη φετινή Ρεάλ και ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν αποτελεί ένας από τους κομβικούς παίκτες στο πλάνο του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Τη φετινή σεζόν, όντας στο βασικό σχήμα σε 7 από τις 12 αναμετρήσεις της EuroLeague, έχει εκτοξεύσει τα νούμερα του σκοράροντας 13.3 πόντους (6.3 συνολικά πέρυσι) και μοιράζοντας 3.9 ασίστ (1.9 συνολικά πέρυσι) σε 22 λεπτά κατά μέσο όρο.

Ήδη από την περσινή, δεύτερη σεζόν του στη «Βασίλισσα», απέδειξε πόσο χρήσιμος είναι στο ροτέισον, όμως τη φετινή σεζόν δείχνει πως μπορεί να βγάλει και ηγετικά χαρακτηριστικά όταν οι συνθήκες το απαιτούν.



Στο ματς της 10ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη, όπου η «πληγωμένη» στα γκαρντ Ρεάλ από τις απουσίες των Καμπάτσο και Μαλεντόν, ηττήθηκε με 115-112 στην παράταση, ο Φελίζ έκανε ρεκόρ καριέρας σημειώνοντας 27 πόντους. Η βαθμολογία 29 στο PIR ήταν η δεύτερη καλύτερη για εκείνον, μετά από το 30 που κατέγραψε στις 15 Οκτωβρίου απέναντι στη Βιλερμπάν όπου σκόραρε 26 πόντους με το εκπληκτικό 8/11 τρίποντα.

Στις δυο αναμετρήσεις που έλειψε ο Μαλεντόν μάλιστα, με Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα, ο Φελίζ ως βασικός floor manager μοίρασε 14 ασίστ συνολικά (6 και 7 αντίστοιχα).

Στην άμυνα βάζει πίεση στη μπάλα και μπορεί να δώσει λύσεις μαρκάροντας τον αντίπαλο χειριστή ενώ ο μέσος όρος του στα ριμπάουντ τη φετινή σεζόν είναι 3.2 ανά παιχνίδι.

Με 14.8 έχει μέχρι στιγμής το δεύτερο καλύτερο PIR από τους παίκτες της Ρεάλ, μετά το άπιαστο 21 του Μαλεντόν.

Συνολικά φέτος σουτάρει με το εντυπωσιακό 47.9% στο τρίποντο (23/48), ποσοστό που τον κάνει ιδιαίτερα επικίνδυνο για την περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού.

O 29χρονος ύψους 1.88μ. combo guard πέρα από καλές τοποθετήσεις, διαθέτει έκρηξη και την ταχύτητα που φέρνουν πόντους από εκείνον στο transition, ενώ δεν διστάζει σε πολλές περιπτώσεις να τα βάλει με την οργανωμένη άμυνα των αντιπάλων επιτιθέμενος με μπάσιμο προς το αντίπαλο καλάθι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται και απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στον Φελίζ, που θα χρειαστεί να δώσει για ακόμα μια φορά το κάτι παραπάνω για να καλυφθεί η αναμφισβήτητα κομβική απουσία του Καμπάτσο σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι.