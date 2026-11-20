Παναθηναϊκός: Μικρή φίλαθλος της Ζάλγκιρις που πήρε τη φανέλα του Ναν πέρυσι, τον βρήκε και φέτος και τον ευχαρίστησε
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Μια μικρή οπαδός της Ζάλγκιρις που είχε πάρει τη φανέλα του Κέντρικ Ναν από την περσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Λιθουανία, βρήκε και φέτος των Αμερικανό γκαρντ και τον ευχαρίστησε.
Ο Κέντρικ Ναν μετά το τέλος της περσινής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζάλγκιρις, έδωσε τη φανέλα του σε μια μικρή οπαδό της λιθουανικής ομάδας.
Φέτος το ίδιο κοριτσάκι βρήκε και πάλι τον Αμερικανό γκαρντ των «πρασίνων» και τον ευχαρίστησε για το δώρο που της είχε κάνει την περασμένη σεζόν αι στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν μαζί.
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
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@Photo credits: instagram_paobcgr
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