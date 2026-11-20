Ο Παναθηναϊκός AKTOR με πολύ καλή άμυνα, έλεγχο των ριμπάουντ και τον Κέντρικ Ναν να είναι on fire στην τελευταία περίοδο πέρασε νικηφόρα (87-72) από το Κάουνας και την έδρα της Ζάλγκιρις. Μεγάλη εμφάνιση από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, πολύτιμος ο Μουσταφά Φαλ, «μαέστρος» ο Κώστας Σλούκας και άσος στο μανίκι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήγε στο Κάουνας με την «πλάτη στον τοίχο» και έφυγε με μια νίκη (87-72) που είχε ανάγκη όσο τίποτα άλλο, μετά την ήττα στη Μπολόνια από τη Βίρτους! Απέναντι στη Ζάλγκιρις δεν επέστρεψε απλά στην εργοστασιακή του ρύθμιση, αλλά πραγματοποίησε μια εμφάνιση με χαρακτήρα, αμυντική συνέπεια και τις προσωπικότητες να βάζουν την υπογραφή τους.

Οι «πράσινοι» έλεγξαν το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, άντεξαν στην αντεπίθεση των Λιθουανών και όταν χρειάστηκε να τελειώσουν τη δουλειά, έδωσαν την μπάλα στον άνθρωπο που ξέρει καλύτερα από τον καθένα να κλείνει τέτοια παιχνίδια, τον Κέντρικ Ναν! Με 14 πόντους στην τέταρτη περίοδο και 3/3 τρίποντα, ο Αμερικανός σκόρερ πάτησε το... γκάζι, έκοψε κάθε σκέψη ανατροπής που έκαναν οι Λιθουανοί και μετέτρεψε το τελευταίο δεκάλεπτο σε προσωπική υπόθεση. Γιατί όταν ο Ναν είναι on fire η αντίπαλη άμυνα είναι δύσκολο να τον περιορίσει.

Η άμυνα έθεσε τις βάσεις και η τρίτη περίοδος ήταν η μοναδική παραφωνία

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε μια σαφώς πιο συγκεντρωμένη εικόνα στο παρκέ της Zalgirio Arena στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Έπαιξε άμυνα, δεν έχασε τη μάχη των ριμπάουντ (είχε 37 έναντι 32 των γηπεδούχων) και κυρίως, δεν επέτρεψε στη Ζάλγκιρις να βρει εύκολους πόντους μέσα από τα λάθη του. Η σταθερότητα και η συνέπεια ήταν τα βασικά στοιχεία της εμφάνισής του, με εξαίρεση ένα προβληματικό διάστημα στην τρίτη περίοδο. Εκεί οι Λιθουανοί εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια των φιλοξενούμενων, έτρεξαν ένα σερί 11-0 και πέρασαν μπροστά με 55-54, δημιουργώντας την αίσθηση πως μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα της αναμέτρησης. Ήταν η στιγμή που ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βγάλει αντίδραση και να μην επιτρέψει στον αντίπαλο να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και αυτό ακριβώς έκανε. Δεν έχασε την ψυχραιμία του, δεν εγκατέλειψε το αγωνιστικό του πλάνο και επανέφερε τον έλεγχο, αποδεικνύοντας πως αυτή τη φορά είχε τις απαντήσεις στις δύσκολες στιγμές.

Ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε τις βάσεις, ο Ναν υπέγραψε το φινάλε

Στο πρώτο ημίχρονο, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν το βασικό σημείο αναφοράς του Παναθηναϊκού. Διάβασε εξαιρετικά τις αμυντικές αδυναμίες της Ζάλγκιρις, χτύπησε με συνέπεια τα «μις ματς» στη θέση «3» και έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση, χωρίς να υστερεί στην αμυντική του παρουσία. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 22 βαθμούς στην αξιολόγηση, επιβεβαιώνοντας πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει όταν βρίσκει τον ρόλο και τον ρυθμό του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η σκυτάλη πέρασε στον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι του, πήρε περισσότερες πρωτοβουλίες και έγινε ο άνθρωπος που έδωσε τη χαριστική βολή στους γηπεδούχους. Τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 4/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3 ασίστ και 24 βαθμούς στο PIR. Το αποκορύφωμα ήρθε στην τέταρτη περίοδο, όταν σημείωσε 14 πόντους με 2/3 δίποντα και 3/3 τρίποντα. Με απόλυτη εκτελεστική συνέπεια, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Η Ζάλγκιρις είχε πλέον να αντιμετωπίσει έναν παίκτη που μπορούσε να σκοράρει με κάθε τρόπο, να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του και να πάρει τις αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία. Και κάπως έτσι, η τέταρτη περίοδος έγινε υπόθεση του Κέντρικ Ναν.

Σλούκας και Χουάντσο έδωσαν τις απαραίτητες ισορροπίες

Πίσω από τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές, υπήρχαν παίκτες που έκαναν τη δουλειά που δεν αποτυπώνεται πάντα με την πρώτη ματιά στη στατιστική. Ο Κώστας Σλούκας ήταν ένας από αυτούς. Όταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο άρχισε να χάνει τον έλεγχο, με λάθη και βεβιασμένες επιλογές, ο Έλληνας γκαρντ ανέλαβε να νοικοκυρέψει το παιχνίδι. Έβαλε τάξη, έδωσε σωστές κατευθύνσεις και βοήθησε τον Παναθηναϊκό να ξαναβρεί την επιθετική του ισορροπία. Τελείωσε τον αγώνα με 8 πόντους, 3 ασίστ και 10 βαθμούς στην αξιολόγηση (PIR), όμως η πραγματική του συνεισφορά ήταν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, από την πλευρά του, έδωσε σπουδαίες λύσεις στην άμυνα και στα ριμπάουντ. Έκλεισε διαδρόμους, κάλυψε χώρους, βοήθησε στις αμυντικές περιστροφές και αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια να περιοριστεί η επιθετική λειτουργία της Ζάλγκιρις. Η παρουσία του ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τον Ισπανό ενεργό και με ουσιαστικό ρόλο. Η αμυντική του προσφορά και η ικανότητά του να ελέγχει τα ριμπάουντ αλλάζουν τις ισορροπίες και δίνουν στην ομάδα περισσότερες επιλογές.

Ο Φαλ έδειξε πόσο διαφορετικός μπορεί να γίνει ο Παναθηναϊκός

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έκανε αισθητή την παρουσία του και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με 14:49 λεπτά συμμετοχής, είχε 5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 κοψίματα, προσφέροντας σημαντική ασφάλεια στη ρακέτα. Η παρουσία του στην άμυνα ήταν καθοριστική, ενώ έδωσε λύσεις και επιθετικά, επιβεβαιώνοντας πως μπορεί να προσφέρει στοιχεία που δεν διαθέτουν όλοι οι ψηλοί του ρόστερ.

Ο Γάλλος σέντερ έδειξε στην πράξη πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός όταν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η δυνατότητά του να προστατεύει το καλάθι, να κλείνει τους διαδρόμους και να επηρεάζει τις προσπάθειες των αντιπάλων προσφέρει μια επιπλέον διάσταση στο παιχνίδι της ομάδας. Ειδικά απέναντι στον Βαλαντσιούνας, οι «πράσινοι» διάβασαν σωστά την κατάσταση, έδωσαν στοχευμένες βοήθειες και περιόρισαν την αποτελεσματικότητά του. Ο Φαλ είχε σημαντική συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια, δείχνοντας πως μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον αμυντικό όπλο. Το ζητούμενο πλέον είναι να φανεί κατά πόσο θα αξιοποιηθεί με την ίδια αποτελεσματικότητα και σε παιχνίδια όπου δεν υπάρχει απέναντί του ένας αντίστοιχου μεγέθους σέντερ.

Οι αποφάσεις από τον πάγκο και η πεντάδα που τελείωσε τη δουλειά

Ενδιαφέρον είχαν και οι επιλογές στη διαχείριση του ρόστερ. Το DNP του Μπράνκου Μπάντιο, η απόσυρση του Σιλβέν Φρανσίσκο λίγο πριν από την τελευταία περίοδο, αλλά και η επιλογή να μείνει εκτός για σημαντικό διάστημα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, έδειξαν πως υπήρξε διάθεση για αλλαγή στο αγωνιστικό πλάνο από την πλευρά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η αντικατάσταση του Φρανσίσκο όταν άρχισε να κάνει λάθη και να παίρνει κακές αποφάσεις αποδείχθηκε σημαντική, καθώς ο Σλούκας μπήκε για να προσδώσει ηρεμία και καθαρό μυαλό. Παράλληλα, η αξιοποίηση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδωσε στον Παναθηναϊκό αμυντική συνέπεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα ριμπάουντ.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με την πεντάδα του Έργκιν Άταμαν, δηλαδή Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ. Μια πεντάδα με δημιουργία, αμυντική συνέπεια και φυσικά την εκτελεστική ικανότητα του Κέντρικ Ναν. Ήταν η πεντάδα που έδωσε στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ασφάλεια το τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης και να σφραγίσει τη νίκη. Οι επιλογές στη διαχείριση του αγώνα είχαν τη σημασία τους, καθώς έδειξαν πως υπήρχαν λύσεις και πως η ομάδα μπορούσε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της βραδιάς.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία νίκη στο Κάουνας, αλλά το σημαντικότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο την κατέκτησε. Δεν βασίστηκε αποκλειστικά στο επιθετικό ταλέντο του Κέντρικ Ναν. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα, πήρε τα ριμπάουντ, είχε παίκτες που βγήκαν μπροστά σε διαφορετικά σημεία του αγώνα και είχε λύσεις όταν χρειάστηκε να αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε τις βάσεις, ο Σλούκας έβαλε τάξη στο παρκέ, ο Ερνανγκόμεθ έδωσε ισορροπία, ο Φαλ πρόσφερε δύναμη στη ρακέτα και ο Ναν ανέλαβε να τελειώσει τη δουλειά. Το 87-72 είναι ένα αποτέλεσμα που χρειαζόταν το «τριφύλλι», κυρίως για να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του. Είναι μια ομάδα με ταλέντο και προσωπικότητες. Το ζητούμενο είναι να βρει τη σταθερότητα και τη συνέπεια που απαιτείται σε κάθε αναμέτρηση, ώστε στο τέλος να υλοποιήσει τις μεγάλες προσδοκίες που υπάρχουν. Με τον τρόπο που αγωνίστηκε στο Κάουνας έδειξε πως έχει φτιαχτεί για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής...