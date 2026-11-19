Η Παρί των πέντε συνεχόμενων νικών στη EuroLeague φιλοξένησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ και κατάφερε να αυξήσει το σερί της στα έξι θετικά αποτελέσματα παίρνοντας τη νίκη με 97-96 στη ματσάρα της Γαλλίας.
Παρί - Χάποελ: Το ματς
Η Χάποελ ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και με τρίποντο του Γουέινραϊτ προηγήθηκε με 7-11, ενώ με τον Σατοράνσκι ανέβασε τη διαφορά στο +9 (10-19) στο 7ο λεπτό. Με πρωταγωνιστές τους Μόργκαν και Ιφί, οι Γάλλοι μείωσαν την απόσταση και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 22-26.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Παρί πάτησε το γκάζι και με ένα εντυπωσιακό σερί 15-0, έχοντας τους Ιφί και Νιλικίνα σε εξαιρετική κατάσταση, ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα, φτάνοντας στο 36-28 στο 14'. Η Χάποελ, με τη βοήθεια του Μπλέικνι, έβγαλε άμεσα αντίδραση και πλησίασε στο καλάθι (39-37) στο 17'. Παρ' όλα αυτά, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να διατηρήσουν ένα μικρό προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα, με τον Ιφί να διαμορφώνει το 48-45.
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Μετά την ανάπαυλα, ο Ερέρα ξεκίνησε δυναμικά με τρίποντο, όμως οι Οντιάσε και Μπράιαντ απάντησαν με ένα σερί 0-6, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα (51-51). Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η αναμέτρηση απέκτησε χαρακτήρα... θρίλερ. Ερέρα και Γουόρεν έδωσαν ξανά το προβάδισμα στην Παρί (59-55), ενώ δύο τρίποντα από τους Ετιέν και Αγιαγί έφεραν τους Γάλλους στο +9 (67-58) στο 26'. Οι Οτούρου και Μπράιαντ, ωστόσο, ήταν εκεί για να μειώσουν στο καλάθι (69-67), με την Παρί να διατηρεί τελικά τον έλεγχο και να μπαίνει στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα οκτώ πόντων (80-72).
Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Χάποελ αντέδρασε και με ένα επιμέρους 2-12 πέρασε μπροστά στο σκορ (82-84) στο 34'. Η Παρί, όμως, συνέχισε να βρίσκει λύσεις από την περιφέρεια και να διατηρεί την επαφή της με το παιχνίδι. Ο Ναντίρ Ιφί, για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, βγήκε μπροστά για την ομάδα του, δίνοντάς της προβάδισμα έξι πόντων (94-88), λιγότερο από δύο λεπτά πριν από τη λήξη. Η Χάποελ, πάντως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Μπλέικνι και Λεντέι μετέτρεψαν ξανά το ματς σε πραγματικό roller coaster, μειώνοντας στον πόντο (94-93), με 47,4 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε. Ο ίδιος εκτοξεύτηκε και ευστόχησε για το 94-95 και κέρδισε και το φάουλ. Ο Ιφί ήταν και πάλι εκεί και με τρίποντο ξανά έκανε το 97-96 δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.
Τα δεκάλεπτα: 22-26, 48-45, 80-72, 97-96
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Η Παρί είχε τρομερή ευστοχία στο τρίποντο με 15/32 εύστοχα και ποσοστό 46.9%.
MVP O… Ναντίρ Ιφί για ακόμα ένα ματς με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όντας αλάνθαστος.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ρόντεν με 16 πόντους και Νιλικίνα με 12.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Άντονι Μπλέικνι (παρά το λάθος στο φινάλε) με 28 πόντους και 4/7 τρίποντα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ετιιέν που ήταν ο μοναδικός με αρνητικό +/-
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 24 πόντοι που πήρε στον αιφνιδιασμό η Παρί.
|Paris Basketball
|Coach: Maxime Lefevre
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|T. Warren *
|13:32
|7
|3/8
|37.5%
|2/5
|40.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|1
|4
|2
|0
|0
|1
|2
|N. Hifi *
|25:23
|18
|6/12
|50.0%
|4/8
|50.0%
|2/4
|50.0%
|4/6
|66.7%
|0
|3
|3
|5
|1
|0
|0
|0
|23
|4
|L. Cavaliere
|17:10
|8
|3/4
|75.0%
|3/3
|100.0%
|0/1
|0.0%
|2/3
|66.7%
|3
|1
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|13
|5
|F. Ntilikina *
|22:26
|12
|4/9
|44.4%
|0/2
|0.0%
|4/7
|57.1%
|0/2
|0.0%
|0
|2
|2
|4
|3
|0
|1
|0
|10
|7
|S. Herrera *
|15:53
|8
|2/5
|40.0%
|0/1
|0.0%
|2/4
|50.0%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|6
|8
|J. Rhoden
|18:59
|16
|7/14
|50.0%
|6/12
|50.0%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|2
|0
|11
|9
|T. Etienne
|15:00
|6
|2/9
|22.2%
|0/2
|0.0%
|2/7
|28.6%
|0/1
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|3
|1
|0
|0
|-3
|11
|J. Ayayi
|12:58
|5
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|3
|0
|8
|13
|A. Dokossi
|19:51
|3
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1
|3
|4
|5
|2
|3
|0
|0
|8
|15
|M. Faye *
|20:07
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|7
|8
|1
|4
|1
|0
|0
|9
|20
|J. Morgan
|09:46
|3
|1/3
|33.3%
|0/1
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|7
|24
|A. Johnson
|08:55
|7
|3/3
|100.0%
|2/2
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|6
|TOTAL
|200:00
|97
|36/74
|48.6%
|21/42
|50.0%
|15/32
|46.9%
|10/17
|58.8%
|13
|24
|37
|26
|24
|10
|8
|0
|105
|Hapoel IBI Tel Aviv
|Coach: Dimitris Itoudis
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|J. Toppin
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|E. German
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|A. Blakeney
|29:16
|28
|9/13
|69.2%
|5/6
|83.3%
|4/7
|57.1%
|6/7
|85.7%
|0
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|0
|24
|3
|E. Bryant *
|31:26
|16
|5/13
|38.5%
|4/9
|44.4%
|1/4
|25.0%
|5/5
|100.0%
|0
|4
|4
|3
|2
|3
|0
|0
|13
|7
|A. Coffey *
|18:02
|5
|2/4
|50.0%
|1/1
|100.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|3
|12
|I. Wainright *
|23:15
|11
|4/5
|80.0%
|1/1
|100.0%
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|2
|3
|0
|1
|2
|18
|13
|T. Satoransky
|18:04
|9
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|5/5
|100.0%
|0
|2
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|19
|16
|Z. Leday
|18:44
|5
|1/4
|25.0%
|0/1
|0.0%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100.0%
|1
|7
|8
|3
|2
|0
|0
|0
|15
|21
|T. Odiase *
|17:18
|8
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|2
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|10
|22
|V. Micic *
|23:12
|6
|2/10
|20.0%
|1/3
|33.3%
|1/7
|14.3%
|1/2
|50.0%
|0
|5
|5
|6
|3
|3
|0
|0
|5
|25
|D. Oturu
|20:43
|8
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0
|2
|2
|2
|3
|2
|0
|0
|6
|41
|T. Ginat
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|96
|33/63
|52.4%
|22/35
|62.9%
|11/28
|39.3%
|19/23
|82.6%
|5
|28
|33
|24
|19
|14
|4
|3
|117
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