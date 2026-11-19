Η Παρί συνέχισε τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις ρίχνοντας στο καναβάτσο και τη Χάποελ Τελ Αβίβ επικρατώντας με 97-96 για την έκτη συνεχόμενη νίκη της.

Η Παρί των πέντε συνεχόμενων νικών στη EuroLeague φιλοξένησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ και κατάφερε να αυξήσει το σερί της στα έξι θετικά αποτελέσματα παίρνοντας τη νίκη με 97-96 στη ματσάρα της Γαλλίας.

Παρί - Χάποελ: Το ματς

Η Χάποελ ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και με τρίποντο του Γουέινραϊτ προηγήθηκε με 7-11, ενώ με τον Σατοράνσκι ανέβασε τη διαφορά στο +9 (10-19) στο 7ο λεπτό. Με πρωταγωνιστές τους Μόργκαν και Ιφί, οι Γάλλοι μείωσαν την απόσταση και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 22-26.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Παρί πάτησε το γκάζι και με ένα εντυπωσιακό σερί 15-0, έχοντας τους Ιφί και Νιλικίνα σε εξαιρετική κατάσταση, ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα, φτάνοντας στο 36-28 στο 14'. Η Χάποελ, με τη βοήθεια του Μπλέικνι, έβγαλε άμεσα αντίδραση και πλησίασε στο καλάθι (39-37) στο 17'. Παρ' όλα αυτά, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να διατηρήσουν ένα μικρό προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα, με τον Ιφί να διαμορφώνει το 48-45.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ερέρα ξεκίνησε δυναμικά με τρίποντο, όμως οι Οντιάσε και Μπράιαντ απάντησαν με ένα σερί 0-6, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα (51-51). Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η αναμέτρηση απέκτησε χαρακτήρα... θρίλερ. Ερέρα και Γουόρεν έδωσαν ξανά το προβάδισμα στην Παρί (59-55), ενώ δύο τρίποντα από τους Ετιέν και Αγιαγί έφεραν τους Γάλλους στο +9 (67-58) στο 26'. Οι Οτούρου και Μπράιαντ, ωστόσο, ήταν εκεί για να μειώσουν στο καλάθι (69-67), με την Παρί να διατηρεί τελικά τον έλεγχο και να μπαίνει στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα οκτώ πόντων (80-72).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Χάποελ αντέδρασε και με ένα επιμέρους 2-12 πέρασε μπροστά στο σκορ (82-84) στο 34'. Η Παρί, όμως, συνέχισε να βρίσκει λύσεις από την περιφέρεια και να διατηρεί την επαφή της με το παιχνίδι. Ο Ναντίρ Ιφί, για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, βγήκε μπροστά για την ομάδα του, δίνοντάς της προβάδισμα έξι πόντων (94-88), λιγότερο από δύο λεπτά πριν από τη λήξη. Η Χάποελ, πάντως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Μπλέικνι και Λεντέι μετέτρεψαν ξανά το ματς σε πραγματικό roller coaster, μειώνοντας στον πόντο (94-93), με 47,4 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε. Ο ίδιος εκτοξεύτηκε και ευστόχησε για το 94-95 και κέρδισε και το φάουλ. Ο Ιφί ήταν και πάλι εκεί και με τρίποντο ξανά έκανε το 97-96 δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 48-45, 80-72, 97-96

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Η Παρί είχε τρομερή ευστοχία στο τρίποντο με 15/32 εύστοχα και ποσοστό 46.9%.

MVP O… Ναντίρ Ιφί για ακόμα ένα ματς με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όντας αλάνθαστος.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ρόντεν με 16 πόντους και Νιλικίνα με 12.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Άντονι Μπλέικνι (παρά το λάθος στο φινάλε) με 28 πόντους και 4/7 τρίποντα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ετιιέν που ήταν ο μοναδικός με αρνητικό +/-

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 24 πόντοι που πήρε στον αιφνιδιασμό η Παρί.

Paris Basketball

Paris Basketball Coach: Maxime Lefevre FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 T. Warren * 13:32 7 3/8 37.5% 2/5 40.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 2 3 1 4 2 0 0 1 2 N. Hifi * 25:23 18 6/12 50.0% 4/8 50.0% 2/4 50.0% 4/6 66.7% 0 3 3 5 1 0 0 0 23 4 L. Cavaliere 17:10 8 3/4 75.0% 3/3 100.0% 0/1 0.0% 2/3 66.7% 3 1 4 1 0 0 0 0 13 5 F. Ntilikina * 22:26 12 4/9 44.4% 0/2 0.0% 4/7 57.1% 0/2 0.0% 0 2 2 4 3 0 1 0 10 7 S. Herrera * 15:53 8 2/5 40.0% 0/1 0.0% 2/4 50.0% 2/2 100.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 6 8 J. Rhoden 18:59 16 7/14 50.0% 6/12 50.0% 1/2 50.0% 1/1 100.0% 1 2 3 0 2 1 2 0 11 9 T. Etienne 15:00 6 2/9 22.2% 0/2 0.0% 2/7 28.6% 0/1 0.0% 0 0 0 2 3 1 0 0 -3 11 J. Ayayi 12:58 5 2/3 66.7% 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 1 1 3 2 1 3 0 8 13 A. Dokossi 19:51 3 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 1 3 4 5 2 3 0 0 8 15 M. Faye * 20:07 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 7 8 1 4 1 0 0 9 20 J. Morgan 09:46 3 1/3 33.3% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 7 24 A. Johnson 08:55 7 3/3 100.0% 2/2 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 0 6 TOTAL 200:00 97 36/74 48.6% 21/42 50.0% 15/32 46.9% 10/17 58.8% 13 24 37 26 24 10 8 0 105

Hapoel IBI Tel Aviv