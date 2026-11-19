Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έδωσαν το «παρών» στη Λιθουανία και η «πράσινη» ΚΑΕ τους ευχαρίστησε για τη στήριξή τους μετά τη νίκη επί της Ζάλγκιρις.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα σημαντικό διπλό στο Κάουνας, καθώς επικράτησε με 87-72 της Ζάλγκιρις για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Με αυτόν τον τρόπο, το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στις νίκες, αφήνοντας πίσω του το αρνητικό σερί των δύο συνεχόμενων ηττών.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η «πράσινη» ΚΑΕ θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στους φιλάθλους που ταξίδεψαν στη Λιθουανία και στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας, ευχαριστώντας τους για την παρουσία και τη στήριξή τους.

«Εντυπωσιακή νίκη στο Κάουνας. Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας», έγραφε χαρακτηριστικά η ανάρτηση.