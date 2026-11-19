Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, αναφέρθηκε στην παρουσία του Κέντρικ Ναν τον οποίο εκθείασε.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με ένα σημαντικό διπλό από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 72-87 και βγάζοντας αντίδραση μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στις προσαρμογές που χρειάστηκε να κάνει η ομάδα του, αλλά και στη συνεισφορά των Φαλ και Χέιζ-Ντέιβις, ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά στον Κέντρικ Ναν και στο ταίριασμά του με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στο παρκέ.

Αναλυτικά

«Αν παίζαμε όπως παίξαμε πριν από δύο ημέρες, θα ήταν πολύ δύσκολο τόσο για εμένα όσο και για τους συνεργάτες μου να προετοιμάσουμε το παιχνίδι. Χρειαζόταν να κάνουμε ορισμένα πράγματα διαφορετικά, τόσο σε ό,τι αφορά την αρχική μας πεντάδα όσο και τις προσαρμογές κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η Ζάλγκιρις διαθέτει πολύ σημαντικούς παίκτες, όπως ο Βαλαντσιούνας, όμως οι προσαρμογές μας μάς οδήγησαν στη νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είμαι περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε απόψε».

Για τον Μουσταφά Φαλ: «Ο Φαλ είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πάντα διαθέσιμος να βοηθήσει την ομάδα. Γνωρίζει ότι όποτε τον χρειαστώ θα είναι έτοιμος. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Είναι ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος που μπορεί να έχει κάποιος».

Για την εμφάνιση του Τουμπέλις: «Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης, ένα από τα κλειδιά της ομάδας του. Εγώ, όμως, προτιμώ να εστιάζω περισσότερο στη δική μου ομάδα και όχι στους αντιπάλους».

Για τη βελτίωση στον τομέα των επιθετικών ριμπάουντ: «Πριν από δύο ημέρες, στην Μπολόνια, όλοι μιλούσαν για τα επιθετικά ριμπάουντ. Ακόμη και πριν από το σημερινό παιχνίδι, οι δημοσιογράφοι με ρωτήσατε ξανά για το ίδιο θέμα. Τι άλλο μπορούσα να κάνω; Δεν είναι πάντα εφικτό να πραγματοποιείς προπόνηση. Μπορώ, όμως, να μιλήσω στους παίκτες, να τους δείξω βίντεο και να τους εξηγήσω τι πρέπει να κάνουν. Είδαν το βίντεο και κατάλαβαν. Έπρεπε να αντιληφθούν γιατί σε ορισμένες καταστάσεις δεν έδειξαν την απαραίτητη διάθεση και έπαιξαν κάπως τεμπέλικα. Αυτό τους βοήθησε».

Για τον Κέντρικ Ναν: «Ένα παιχνίδι διαρκεί 40 λεπτά και πολλά εξαρτώνται από το ρόστερ που έχεις στη διάθεσή σου. Ο Ναν καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι και διαθέτει τεράστια ποιότητα. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 0/5 σουτ και στη συνέχεια πέτυχε τρία στα τρία. Όλα ήταν καλές επιλογές και του είπα να συνεχίσει να σουτάρει. Είναι ένας από τους παίκτες-κλειδιά της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας μεγάλος σύλλογος και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, κατανοώντας τη σημασία του ρόλου τους. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε μια τέτοια κατάσταση, έχοντας στην ομάδα έναν παίκτη σαν τον Ναν, με τον οποίο είχα κάνει ουσιαστικά μισή προπόνηση. Και όταν λέω μισή, εννοώ περίπου 30 λεπτά, καθώς είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Είναι η πρώτη φορά που βάζω στο παρκέ έναν παίκτη με τον οποίο δεν έχω προλάβει να δουλέψω.

Χρειάζεται χρόνος. Όλοι χρειάζονται χρόνο, γιατί είμαστε μια νέα ομάδα και στο ξεκίνημα της σεζόν είχαμε αρκετούς παίκτες εκτός δράσης. Τώρα είμαστε όλοι μαζί και ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά».

Για την ατμόσφαιρα στο Κάουνας και την υποδοχή στον Φρανσίσκο: «Η μπασκετική κουλτούρα εδώ είναι εκπληκτική. Γνωρίζετε πόσο αγαπώ αυτή την ατμόσφαιρα. Ήταν πολύ όμορφο να βλέπω τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκαν τον Φρανσίσκο. Για εμένα, που έχω επιστρέψει εδώ ως προπονητής με πολλές διαφορετικές ομάδες, αποτελεί πάντα μεγάλη απόλαυση».

Για τη συνύπαρξη των δύο γκαρντ: «Και οι δύο αγωνίζονται και έχουν παρόμοιο χρόνο συμμετοχής, με τον Κέντρικ να παίζει περισσότερο σήμερα. Τους εμπιστεύομαι και γνωρίζουν ότι πρέπει να παίζουν μαζί, ανάλογα βέβαια και με τον αντίπαλο. Όλοι πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι καλός συμπαίκτης και να βοηθάς τον άλλον.

Εσείς, εγώ και όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ μπορούμε να βγούμε έξω και να πιούμε μια μπίρα μαζί. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ μαζί. Οι παίκτες πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Η πραγματική φιλία μεταξύ τους χτίζεται μέσα στο παρκέ, μέσα από τη συνεργασία και τη στήριξη του ενός προς τον άλλον. Δεν είπα ότι δεν έχουν τις δυνατότητες. Μιλάω γενικότερα. Χρειάζονται χρόνο για να μάθουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Και αυτό δεν αφορά μόνο αυτούς τους δύο, αλλά όλους τους παίκτες της ομάδας».