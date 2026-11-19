Χέιζ-Ντέιβις: «Ακολουθήσαμε καλύτερα το αγωνιστικό μας πλάνο - Εκπληκτικοί οι φίλαθλοι της Ζάλγκιρις»
Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω την προβληματική εμφάνιση στη Μπολόνια και ήταν επιβλητικός στο Κάουνας κερδίζοντας την φορμαρισμένη Ζάλγκιρις με 72-87.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για τον τρόπο που η ομάδα του οδηγήθηκε στη νίκη.
Αναλυτικά
«Ακολουθήσαμε καλύτερα το αγωνιστικό μας πλάνο. Δεν το κάναμε τέλεια, αλλά παίξαμε πιο σκληρά και παλέψαμε λίγο περισσότερο. Γνωρίζαμε ότι η Ζάλγκιρις έπαιζε πολύ καλά και ότι δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι εδώ. Ξέραμε ότι θα παλέψουν. Οι φίλαθλοί τους είναι εκπληκτικοί και η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική για να παίζεις μπάσκετ».
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Για τις περισσότερες εκτός έδρας νίκες φέτος: «Δεν έχω ιδέα γιατί συμβαίνει αυτό. Λένε ότι στη EuroLeague ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε. Εμείς σίγουρα το διαπιστώνουμε αυτό από την αρχή της χρονιάς. Απλώς βγαίνουμε στο παρκέ, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βλέπουμε τι θα συμβεί».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.