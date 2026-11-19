Διαβάστε τις δηλώσεις του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω την προβληματική εμφάνιση στη Μπολόνια και ήταν επιβλητικός στο Κάουνας κερδίζοντας την φορμαρισμένη Ζάλγκιρις με 72-87.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για τον τρόπο που η ομάδα του οδηγήθηκε στη νίκη.

Αναλυτικά

«Ακολουθήσαμε καλύτερα το αγωνιστικό μας πλάνο. Δεν το κάναμε τέλεια, αλλά παίξαμε πιο σκληρά και παλέψαμε λίγο περισσότερο. Γνωρίζαμε ότι η Ζάλγκιρις έπαιζε πολύ καλά και ότι δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι εδώ. Ξέραμε ότι θα παλέψουν. Οι φίλαθλοί τους είναι εκπληκτικοί και η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική για να παίζεις μπάσκετ».

Για τις περισσότερες εκτός έδρας νίκες φέτος: «Δεν έχω ιδέα γιατί συμβαίνει αυτό. Λένε ότι στη EuroLeague ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε. Εμείς σίγουρα το διαπιστώνουμε αυτό από την αρχή της χρονιάς. Απλώς βγαίνουμε στο παρκέ, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βλέπουμε τι θα συμβεί».