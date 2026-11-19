Ναν: «Ο Φαλ βοήθησε, ο Χέιζ-Ντέιβις κουβάλησε και στην τέταρτη περίοδο εγώ φρόντισα τα υπόλοιπα»
Με πρωταγωνιστές τον Κέντρικ Ναν στο δεύτερο ημίχρονο και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να δίνει σημαντικές λύσεις, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε μετά την εμφάνιση στη Μπολόνια και πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας της φορμαρισμένης Ζάλγκιρις με 72-87.
Ο Κέντρικ Ναν στις δηλώσεις του μετά τη νίκη έδωσε τα εύσημα στους συμπαίκτες του.
Αναλυτικά
«Απόψε ήμασταν διαφορετικοί με τον Φαλ, ο οποίος μας βοήθησε πολύ με την παρουσία του μέσα στη ρακέτα. Εξίσου σημαντική ήταν η συνεισφορά του Χέιζ-Ντέιβις, που μας κουβάλησε στο πρώτο ημίχρονο. Στην τέταρτη περίοδο η μπάλα ήταν στα χέρια μου και φρόντισα για τα υπόλοιπα.
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Θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε επιθετικά, να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα λάθη μας και να είμαστε πιο προσεκτικοί στο κομμάτι των ριμπάουντ».
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