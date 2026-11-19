Διαβάστε τις δηλώσεις του Κέντρικ Ναν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζάλγκιρις.

Με πρωταγωνιστές τον Κέντρικ Ναν στο δεύτερο ημίχρονο και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να δίνει σημαντικές λύσεις, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε μετά την εμφάνιση στη Μπολόνια και πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας της φορμαρισμένης Ζάλγκιρις με 72-87.

Ο Κέντρικ Ναν στις δηλώσεις του μετά τη νίκη έδωσε τα εύσημα στους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά

«Απόψε ήμασταν διαφορετικοί με τον Φαλ, ο οποίος μας βοήθησε πολύ με την παρουσία του μέσα στη ρακέτα. Εξίσου σημαντική ήταν η συνεισφορά του Χέιζ-Ντέιβις, που μας κουβάλησε στο πρώτο ημίχρονο. Στην τέταρτη περίοδο η μπάλα ήταν στα χέρια μου και φρόντισα για τα υπόλοιπα.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε επιθετικά, να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα λάθη μας και να είμαστε πιο προσεκτικοί στο κομμάτι των ριμπάουντ».