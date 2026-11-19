Φρανσίσκο: Έκανε το εθιμοτυπικό μαζί με τους οπαδούς της Ζάλγκιρις
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Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις θυμήθηκε τα παλιά, καθώς έκανε μαζί με τους οπαδούς της λιθουανικής ομάδας το εθιμοτυπικό τους.
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας ο Σίλβεν Φρανσίσκο έκανε το εθιμοτυπικό μαζί με τους οπαδούς της λιθουανικής ομάδας.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος γκαρντ των «πρασίνων» χειροκρότησε τους φιλάθλους της πρώην ομάδας του και ακολούθησε το εθιμοτυπικό που κάνουν μετά από κάθε εμφάνιση της Ζάλγκιρις.
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