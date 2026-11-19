Ναν: Στη ζώνη του λυκόφωτος στην 4η περίοδο με 14 πόντους, «καθάρισε» τη Ζάλγκιρις
Ο Παναθηναϊκός είχε μια δύσκολη αποστολή στην έδρα της Ζάλγκιρις, αλλά όταν έχει τον Κέντρικ Ναν στο παρκέ όλα γίνονται πιο εύκολα. Ο Αμερικανός σταρ με ένα απίθανο takeover κουβάλησε την ομάδα του στην 4η περίοδο, όπου είχε 14 πόντους και τελικά το σύνολο του Ζοτς επικράτησε με 87-72.
Συνολικά είχε 21, αλλά με τα... όργια του στο τελευταίο δεκάλεπτο καθάρισε τους Λιθουανούς και βοήθησε το τριφύλλι να τελειώσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη διαβολοβδομάδα.
Εκτός από τους 21 πόντους, τελείωσε την αναμέτρηση με 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 23 στην αξιολόγηση, 4/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 1/1 βολή. Όταν η μπάλα έκαιγε στο 4ο δεκάλεπτο, βγήκε μπροστά.
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.@nunnbetter_ FEELING IT 💨🥶 https://t.co/IIEbVAovi8— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 19, 2026
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