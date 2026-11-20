Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο μεταγγραφικό παζάρι, όμως υπάρχει ένας περιορισμός στη λίστα της EuroLeague που δεν αφήνει πολλά περιθώρια στις κινήσεις.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού δεν αφορά μόνο τις ανάγκες που υπάρχουν στο παρκέ, αλλά και έναν συγκεκριμένο περιορισμό που καλείται να διαχειριστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος έχει να κάνει με τις διαθέσιμες θέσεις στη λίστα της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη δηλώσει 17 παίκτες στη διοργάνωση και με δύο προσθήκες, θα φτάσουν στους 19, αφήνοντας ουσιαστικά μόλις μία θέση ελεύθερη για το υπόλοιπο της σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποχώρηση του Τζον Κόντσαρ δεν αλλάζει τα δεδομένα ως προς το συνολικό μέτρημα, διότι ο κανονισμός της EuroLeague προβλέπει ότι κάθε παίκτης που δηλώνεται στη διοργάνωση προσμετράται στο ανώτατο όριο των 20 εγγραφών για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο, ανεξάρτητα από το αν στη συνέχεια αποχωρήσει από την ομάδα. Με άλλα λόγια, μια αλλαγή στο ρόστερ δεν συνεπάγεται αυτόματα και επιστροφή μιας θέσης στη λίστα.

Αυτή είναι και η παράμετρος που κάνει πιο σύνθετη την εξίσωση για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες έχουν ανάγκη να ενισχυθούν, με την προοπτική μεταγραφικών κινήσεων να βρίσκεται στο προσκήνιο την συγκεκριμένη χρονική περίοδο γεγονός που στενεύει τα περιθώρια για κάποια έξτρα προσθήκη μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Οι 17 δηλωμένοι και η εξαίρεση του Μπουρνελέ

Στην παρούσα φάση, ο Ολυμπιακός έχει 17 παίκτες δηλωμένους στη EuroLeague, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν τον αριθμό ο Γιώργος Μπουρνελές. Ο νεαρός γκαρντ εμπίπτει στην ηλικιακή εξαίρεση των παικτών κάτω των 21 ετών, οι οποίοι δεν επιβαρύνουν το συγκεκριμένο όριο και μπορούν να δηλωθούν χωρίς να καταλαμβάνουν μία από τις 20 θέσεις.

Στη λίστα βρίσκεται και ο Γιαν Μοντέρο, παρότι ο τραυματισμός του δεν του επιτρέπει να υπολογίζεται για το προσεχές διάστημα. Το ίδιο ισχύει για τον Τζον Κόντσαρ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, αλλά η εγγραφή του εξακολουθεί να προσμετράται. Αντίστοιχα, κανονικά στη λίστα βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας, αλλά ακόμα δεν έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά την τιμωρία του.

Αυτό σημαίνει ότι οι 17 εγγραφές δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στον αριθμό των παικτών που είναι διαθέσιμοι για τον Μπαρτζώκα. Μία διάκριση, ωστόσο, είναι σημαντική, καθώς άλλο το όριο των συνολικών εγγραφών μέσα στη σεζόν και άλλο ο αριθμός των παικτών που μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στη διάθεση μιας ομάδας.

Η λίστα του Ολυμπιακού στη EuroLeague

Point guards: Γιαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Κόρι Τζόσεφ, (Γιώργος Μπουρνελές).

Shooting guards: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας.

Small forwards: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Τζον Κόντσαρ.

Power forwards: Σάσα Βεζένκοβ, Εμπάι Εντζάι.

Centers: Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Αντώνης Καραγιαννίδης, Μπράιαντ Ντάνστον.

Το περιθώριο για τις νέες προσθήκες και η διαχείριση της 16άδας

Πέρα από το συνολικό όριο των 20 εγγραφών, υπάρχει και η παράμετρος του αριθμού των παικτών που μπορούν να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμοι στη EuroLeague με κάθε ομάδα να μπορεί να χρησιμοποιεί 16 παίκτες.

Στην τωρινή κατάσταση, η διαχείριση είναι σχετικά απλή, καθώς ο Μοντέρο βρίσκεται εκτός δράσης και δεν υπολογίζεται στην 16άδα, ενώ και ο Τζον Κόντσαρ αποχώρησε, με αποτέλεσμα η ομάδα να μπορεί να προχωρήσει σε μία επιπλέον προσθήκη χωρίς να δημιουργηθεί ζήτημα ως προς τον αριθμό των διαθέσιμων παικτών.

Εφόσον, όμως, πραγματοποιηθούν μεταγραφές, η εικόνα αναγκαστικά θα διαφοροποιηθεί και θα χρειαστεί να γίνουν προσαρμογές στη δηλωμένη 16άδα όσο τα περιθώρια στενεύουν. Κάθε νέα προσθήκη, λοιπόν, θα πρέπει να συνυπολογίζεται και σε σχέση με τις εγγραφές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έως το ανώτατο όριο των 20 παικτών και σε μια τόσο απαιτητική σεζόν, όπου οι τραυματισμοί και οι απρόοπτες απουσίες αποτελούν πάντα μέρος της εξίσωσης όλες οι θέσεις είναι άκρως πολύτιμες.