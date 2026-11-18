Οι Μπράξτον Κι και Νικολό Μέλι χειρουργήθηκαν, όπως δημοσίευσε η Φενέρμπαχτσε στον επίσημο λογαριασμό της τουρκικής ομάδας στο X.

Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια για τους Νικολό Μέλι και Μπράξτον Κι στη Φενέρμπαχτσε! Αμφότεροι πέρασαν την πόρτα του χειρουργείου, όπως δημοσίευσε μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X, η ομάδα της ασιατικής πλευράς της Πόλης.

Ο πολύπειρος Ιταλός υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό γόνατο λόγω ρήξης μηνίσκου, ενώ ο πρώην παίκτης της Βαλένθια χειρουργήθηκε εξαιτίας ανοικτού κατάγματος στο τρίτο δάχτυλο του δεξιού χεριού.

Ο τουρκικός σύλλογος ευχήθηκε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στους δύο αθλητές της.