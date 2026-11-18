Φενέρμπαχτσε: Πέρασαν την πόρτα του χειρουργείου οι Κι και Μέλι
Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια για τους Νικολό Μέλι και Μπράξτον Κι στη Φενέρμπαχτσε! Αμφότεροι πέρασαν την πόρτα του χειρουργείου, όπως δημοσίευσε μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X, η ομάδα της ασιατικής πλευράς της Πόλης.
Ο πολύπειρος Ιταλός υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό γόνατο λόγω ρήξης μηνίσκου, ενώ ο πρώην παίκτης της Βαλένθια χειρουργήθηκε εξαιτίας ανοικτού κατάγματος στο τρίτο δάχτυλο του δεξιού χεριού.
Ο τουρκικός σύλλογος ευχήθηκε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στους δύο αθλητές της.
Oyuncularımız Nicolo Melli ve Braxton Key’in sağlık durumları hakkında bilgilendirme Oyuncularımızdan Nicolo Melli, menisküs yırtığı nedeniyle sol dizinden artroskopik operasyon; Braxton Key ise sağ el 3. parmağındaki açık kırık nedeniyle cerrahi müdahale geçirmiştir. Ameliyatları başarıyla tamamlanmış olan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.— Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) November 18, 2026
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